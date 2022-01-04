Программу субсидирования МСП при размещении бумаг на бирже продлили до конца 2023 года

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Программа субсидирования малого и среднего бизнеса при размещении ценных бумаг на бирже продолжит действовать до 2024 года. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается в опубликованном во вторник документе на официальном портале правовых актов.

"В правилах предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям - субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже, <...> заменить словами "в 2019-2023 годах".

Речь идет о частичной компенсации затрат на выпуск акций и облигаций (до 1,5 млн рублей) и выплаты по купонам (до 70%).

В 2021 году программа была также продлена, а из числа потенциальных получателей были исключены организации, входящие в группу компаний с годовой выручкой более 2 млрд рублей, чтобы "сконцентрировать господдержку на тех, кто не ассоциирован с крупным бизнесом".

Субсидия доступна организациям, зарегистрированным в едином реестре субъектов МСП. Претендент не должен иметь просроченной задолженности по налогам и сборам, проходить процедуру ликвидации или банкротства. Отбор эмитентов для участия в программе субсидирования осуществляется два раза в год - до 1 июля и до 1 октября календарного года.