Осетинская компания по производству инновационных добавок к бетону наладила экспорт

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 января. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие "Токар" в Северной Осетии, занимающееся производством добавок к бетону, наладила экспорт продукции в Новую Зеландию, Южную Корею, Азербайджан и Казахстан. Об этом ТАСС сообщил в среду генеральный директор компании Олег Базоев.

"Производством добавок к бетону в стране занимается большое количество предприятий. Мы же, как малое инновационное предприятие, выбрали свой путь развития и начали производить продукцию, которая позволяет получать водонепроницаемые бетоны и превосходит лучшие зарубежные аналоги. За счет высокого качества и сравнительно низкой цены нашли своего покупателя в Новой Зеландии, Южной Корее, Азербайджане и Казахстане", - сказал Базоев.

По его словам, экспорт стал возможен благодаря участию в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт". С зарубежными партнерами заключены долгосрочные договоры, также идет работа по налаживанию поставок в другие страны.

Технологические возможности предприятия рассчитаны на выпуск 3 тыс. тонн продукции в год. В настоящее время производственные мощности загружены не полностью.

Предприятие является единственным в России производителем комплексной полифункциональной добавки D5 к бетонам, растворам, сухим строительным смесям и цементам. Бетоны с этой добавкой могут длительное время (не менее 50 лет) эксплуатироваться в водонасыщенных грунтах или прямо в воде без применения какой-либо дополнительной гидроизоляции, в том числе в агрессивной среде, включая канализационные стоки и морскую воду.

Разработка улучшенной добавки

По просьбе партнеров в Новой Зеландии предприятием разработана и добавка D5 GREEN, которая обладает большим повышением прочности бетона и большей возможностью снижать расход цемента в бетонах для снижения углеродного следа.

"Предприятие наше небольшое, на нем трудится порядка 15 человек. Однако за счет высокого качества и сравнительно низкой цены мы укрепились на российском рынке. Мы постоянно совершенствуем свою продукцию и улучшаем ее качество. Показателем нашей работы также стала награда Золотым знаком "Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века". Это дает нам право маркировать свою продукцию на безвозмездной основе в течение двух лет. Для потребителей это знак безопасной и качественной продукции", - отметил Базоев.