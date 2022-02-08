Эксперты: платформу МСП следует дополнить сервисами и превратить в соцсеть для бизнеса

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Цифровую платформу МСП следует дополнить рядом новых сервисов, в том числе по экспорту, закупкам и бухгалтерской отчетности. Кроме того, она могла бы стать хабом для других маркеплейсов с услугами для бизнеса и превратиться в социальную сеть, объединяющую предпринимателей-контрагентов, заявили опрошенные ТАСС эксперты и представители деловых объединений.

Цифровая платформа была запущена в тестовом режиме с 7 февраля на сайте мсп.рф. Ее разработали Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) совместно с Минэкономразвития РФ. Сейчас на платформе доступны 11 сервисов-помощников для открытия и ведения бизнеса. В частности, пользователь может подать заявку на кредит одновременно в несколько банков, получить электронную подпись, зарегистрировать бизнес, подобрать налоговый режим и т. д. Для предпринимателей доступны некоторые региональные меры поддержки, законодательный дайджест, конструктов документов с типовыми шаблонами, федеральная статистика по состоянию российского бизнеса. К концу года, как ожидается, число сервисов расширится до более 15.

Хаб маркетплейсов и социальная сеть

Председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член правления ТПП РФ Владимир Гамза считает, что количество сервисов на платформе должно быть увеличено.

По его словам, решением формальных вопросов, таких как регистрация или открытие счета, уже занимаются центры "Мой бизнес" или другие онлайн-сервисы. "А предпринимателям нужны несколько иные вещи. Например, возможность, участвовать в госзакупках, закупках госкорпораций, в том числе в оборонзаказе. Также для развития бизнеса им требуются финансовые инструменты - и это не только кредитование. К платформе нужно подключить институты развития, фондового рынка и небанковские финансовые организации. Если Корпорации МСП удастся предоставить такие возможности через платформу, то можно будет только шляпу снять", - сказал он агентству.

Кроме того, продолжил он, платформу можно сделать неким хабом для уже существующих маркетплейсов, которые предоставляют услуги предпринимателям. "У ТПП есть собственный маркетплейс финансовых продуктов для агентов участника госзаказа YoFin, он предлагает различные виды банковских гарантий и кредитов для юрлиц. Я думаю, что подобных платформ много, наверняка, они есть во многих объединениях предпринимателей. И очень важно, чтобы они имели возможность подключиться к новой платформе МСП", - добавил Гамза.

Глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин убежден, что к платформе будут присоединяться "в том числе контрольно-надзорные органы, банки с госучастием". При этом в текущей стадии тестирования, помимо Минцифры, Минэкономразвития, ФНС и Банка России, также должны участвовать Минтруд, МЧС, Росреестр, Росалкогольрегулирование.

"Немало банков пытались создавать вокруг себя бизнес-сообщества по поиску партнеров. Почему бы это не превратить в единую систему? Хорошо бы, если портал стал своего рода социальной сетью для предпринимателей", - сказал агентству доцент РЭУ им. Плеханова, руководитель регионального отделения Партии роста в Липецкой области Вадим Ковригин. Также, по его словам, "очень востребованными окажутся сервисы информирования о любых видах плановых и внеплановых проверок, обращения в режиме "одного окна" в любые органы государственной власти РФ и субъектов РФ по вопросам МСП".

Кооперация и бухгалтерский учет

Председатель правления Машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров указал, что на платформе МСП пока не хватает целого раздела по развитию кооперации между предприятиями. "Я говорю о субконтрактации, когда компания нуждается в исполнении какого-то заказа и может выставлять на этой платформе свои заявки. А другие видят эти заказы и могут предлагать свои услуги, - пояснил он. - Нужно также дополнить платформу сервисом, касающимся экспорта, чтобы предприятия могли заниматься экспортными заказами. Сегодня в Российский экспортный центр поступает в среднем 100-150 заказов. Если их будет видно на мсп.ры, то отечественные компании смогут оперативно реагировать, давать свои предложения и иметь представление о том, что востребовано в мире из российской продукции".

Майоров подчеркнул, что разработчики платформы должны постоянно актуализировать информацию и заниматься ее продвижением. "Именно на данных этапах работ возникала загвоздка у предшественников подобных сайтов. Помимо актуальности, сервисы должны быть понятными любому предпринимателю. Например, на сайте Минпромторга есть полезная информационная система промышленности, но она громоздкая, предпринимателю сложно в ней разобраться, да и помощников у микробизнеса в штате нет. А цифровая платформа МСП должна быть простая и надежная, как автомат Калашникова", - заключил собеседник агентства.

Главное, чтобы площадка не стала для бизнеса обязательной и платной, отметил генеральный директор замкового имения "Лангендорф" в Калининградской области Эдуард Воронецкий. Он также заметил, что сейчас предпринимателям приходится арендовать или покупать бухгалтерскую программу, такую как 1С. "Если еще вложить в подобную [платформу] облачный сервис по предоставлению бухгалтерской программы, сделать его бесплатным, интегрировать вместе со сдачей налоговой отчетности - это была бы вообще глобальная мечта", - отметил он.

Член генсовета "Деловой России", основатель проекта Autohem Николай Мышьяков считает, что новая цифровая платформа может облегчить и решение ряда отраслевых проблем. Он бы хотел видеть на ней сервис, "оказывающий первичную консультацию касательно вопроса регистрации медицинских изделий", поскольку соответствующие услуги консалтинговых компаний стоят дорого. "Это закрывает дорогу молодым медицинским стартапам. Команды просто боятся делать что-то технически сложное", - мотивировал он свое предложение.

Общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил, что для тестового периода на платформе достаточно сервисов. Он считает, что их возможное дополнение должно основываться на "отзывах и какой-то обратной связи" от предпринимателей.