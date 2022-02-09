В Москве в 2021 году появилось более 142 тыс. новых ИП и компаний

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Более 142 тыс. новых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) были зарегистрированы в Москве в 2021 году. Свое дело им помогают открывать специалисты проекта "Малый бизнес Москвы" (МБМ), сообщила в среду вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Всего в 2021 году в столице появилось свыше 142 тыс. новых компаний и индивидуальных предпринимателей. Больше 10 тыс. из них зарегистрировано при поддержке специалистов МБМ. Также эксперты помогают новичкам изучать основы ведения бизнеса и составлять стратегию развития", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Она уточнила, что с помощью консультантов проекта в основном открывали бизнес, связанный с общественным питанием, интернет-торговлей, грузоперевозками, такси и индустрией красоты. Еще МБМ проводит обучающие мероприятия. Всего в 2021 году в них приняли участие более 49 тыс. человек.

В МБМ предприниматели могут получить поддержку на разных этапах своей деятельности, от поиска идеи для стартапа до расширения дела и выхода на новые рынки сбыта. Туда обращаются и за консультациями по регистрации бизнеса. Так, в 2021 году в МБМ провели около 109 тыс. консультаций. Помимо этого, на портале mbm.mos.ru доступно более 20 онлайн-сервисов. А обучающие программы позволяют восполнить недостающие знания, приобрести необходимые навыки.

Например, тех, кто хочет научиться основам бизнеса, ждут на пятидневном курсе "Стартап-школа МБМ". Участники узнают, как собрать команду не просто коллег, а единомышленников, как составлять финансовый план фирмы и как запустить рекламную кампанию. "В прошлом году прошло 48 потоков "Стартап-школы МБМ". В них приняли участие более 2,1 тыс. человек, которые учились в онлайн- и офлайн-формате", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

По данным портала, МБМ есть что предложить и состоявшимся бизнесменам. В онлайн-академии МБМ для них предусмотрена программа Progress, направленная на развитие действующего бизнеса, и Pro-курсы, предназначенные для углубленного изучения определенных сфер. В прошлом году онлайн-академию МБМ окончили более 3,6 тыс. пользователей.