Власти КБР субсидируют малый и средний бизнес по системообразующим направлениям

НАЛЬЧИК, 3 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) планируют субсидировать малое и среднее предпринимательство, работающее в системообразующих направлениях на фоне вводимых санкций. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в Instagram в четверг по итогам заседания штаба правкомиссии по региональному развитию по текущей социально-экономической ситуации в субъектах СКФО под председательством вице-премьера правительства России Александра Новака.

В ходе заседания штаба обсуждены необходимые меры по укреплению экономик субъектов на фоне ограничений внешних рынков. Во всех регионах СКФО, в том числе и в Кабардино-Балкарии, будут созданы оперативные штабы по мониторингу складывающейся ситуации.

"На сегодняшний день санкции не нанесли существенного ущерба ведущим отраслям республики. Уже организовали оперативные штабы по ежедневному мониторингу цен на продукты, товары первой необходимости, строительные материалы. Действует оперативный штаб по проведению посевной кампании. Планируем субсидирование малого и среднего предпринимательства по системообразующим направлениям", - написал Коков.

По итогам января в регионе наблюдается рост объема отгруженных товаров в промышленном секторе, сельском хозяйстве, строительстве. "Продолжаем наращивать инвестиционный потенциал, по итогам 2021 года объем инвестиций вырос почти на 5,5%, это более 51 млрд рублей. Во многом это связано с возросшей предпринимательской активностью в ведущих отраслях экономики, которые в условиях санкционного давления оказались менее уязвимы и востребованы: агропромышленном комплексе, сфере услуг, туризме", - добавил он.

В КБР продолжают реализацию нацпроектов, все работы идут по графику. "В этом году уже начали или приступаем к строительству и ремонту большого количества объектов социального значения, предстоит немалый объем дорожных работ. Приложим все усилия, чтобы реализовать все наши планы", - резюмировал Коков.