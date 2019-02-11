Корпорация МСП начала работу по созданию реестра производственных компаний

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) приступила к работе по формированию реестра малых и средних производственных компаний, которые могут участвовать в закупках крупнейших компаний. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава корпорации Александр Браверман.

Согласно опубликованным в понедельник на сайте правительства РФ материалам по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в России будет создан реестр малых и средних производственных компаний, которые могут участвовать в закупках крупнейших компаний. К 1 марта 2024 года реестр должен включать в себя 60 тыс. субъектов МСП.

"Мы уже начали работу по созданию реестра малых и средних производственных компаний. Показатель в 60 тыс. субъектов МСП к 1 марта 2024 года вполне достижим", - сказал Браверман.

Он отметил, что в рамках нацпроекта информационный портал "Бизнес-навигатор МСП" будет интегрироваться с государственной информационной системой промышленности (ГИСП). "Это делается для того, чтобы малые производственные компании могли публиковать в навигаторе свои предложения по продукции или услугам", - пояснил Браверман.

Нацпроект МСП

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416, 2 млрд рублей - это средства из федерального бюджета.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.