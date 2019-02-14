"Норникель" и Корпорация МСП будут сотрудничать в поддержке малого и среднего бизнеса

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. ГМК "Норильский никель" и Корпорация МСП подписали соглашение о сотрудничестве на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Стороны планируют развивать сотрудничество в области поддержки малого и среднего бизнеса, сообщил журналистам вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления "Норникеля" Владислав Гасумянов.

"Объем продукции и услуг, который предприятия группы "Норникель" покупает у малых и средних предприятий, превышает 6 млрд рублей в год. Но мы стремимся дать новый импульс развитию нашей политики поддержки малого и среднего предпринимательства <…> Намерены договориться и вместе с Корпорацией активизировать работу по оказанию помощи и "выращиванию" востребованных предприятий", - сказал Гасумянов.

"Норникель" стал первым партнером Корпорации МСП из числа крупнейших российских частных компаний. "Для Корпорации МСП открываются новые возможности по работе с одним из крупнейших акционерных обществ РФ <…> Частные компании закупают иногда больше и лучше не только на основании мониторинга и давления на них, а потому что они находят на рынке тех, кто поставляет лучше, дешевле, быстрее. Надеемся, что мы для "Норникеля" таких предпринимателей, такие компании будем находить", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Сотрудничество будет направлено на оказание адресной поддержки субъектам МСП, которые являются действующими или потенциальными контрагентами "Норникеля", реализацию совместных мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности на территориях размещения производств горно-металлургической компании, в том числе в моногородах. В частности, "Норникель" и Корпорация МСП намерены оказывать субъектам малого и среднего бизнеса содействие в разработке и освоении производства высокотехнологичной, инновационной продукции, сообщили в пресс-службе компании.

Также в рамках соглашения стороны намерены оказывать субъектам МСП информационную поддержку. Так, Корпорация МСП будет информировать представителей малых и средних компаний о текущих конкурентных закупках товаров, работ и услуг предприятиями группы компаний "Норникель".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.