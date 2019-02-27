РСПП: сокращение изменений в налоговом законодательстве будет способствовать развитию МСП

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сокращение изменений в законодательстве, касающихся налогообложения и администрирования, будут способствовать развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в России. Такое мнение высказал в среду ТАСС вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов.

"Необходимо, чтобы правила игры принятые государством, соблюдались в ходе реализации всего проекта. Если меняются правила налогообложения, администрирования, то это не должно касаться проектов, которые уже были подписаны. Правила игры должны соблюдаться до конца реализации проектов, пожалуй, этого не хватает малому и среднему бизнесу" - сказал он в ходе II Международного форума "Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес".

Форум "Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес" проходит с 27 февраля по 1 марта в московском выставочном центре "Крокус Экспо" при поддержке Минпромторга РФ и РСПП. В рамках форума обсуждаются вопросы конкурентоспособности отечественной химической промышленности, внедрение новейших технологий и использование возобновляемых источников сырья в производстве бытовой химии.