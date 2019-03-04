Российские банки заключили первые сделки по кредитам для малого бизнеса по ставке 8,5%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российские банки заключили первые сделки льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) по ставке 8,5% в рамках программы Минэкономразвития, сообщает пресс-служба министерства.

"Спустя три дня после старта новой программы льготного кредитования в рамках нацпроекта по МСП уже зарегистрированы первые сделки по получению льготного кредита под 8,5%", - говорится в сообщении.

Сбербанк стал первым банком, профинансировавшим инвестиционную сделку на 890 млн рублей. Льготный кредит получила архитектурно-инвестиционная фирма. Средства пойдут на развитие транспортно-логистического комплекса Новой Москвы за счет повышения эффективности имеющихся и строительства новых складских помещений.

Договор на 30 млн рублей с Волго-Вятским банком, входящим в Сбербанк, заключила компания, занимающаяся переработкой морепродуктов. Кредитные средства будут направлены на пополнение оборотных средств, для расчетов с поставщиками и закупку сырья.

Программа Минэкономразвития

Программа льготного кредитования МСП стартовала 25 февраля в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Предприниматели смогут получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8,5%.

Кредит под 8,5% можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели - до 100 млн рублей на срок до 3-х лет. Как и прежде, установлена квота на микропредприятия - не менее 10%.

Нацпроект МСП

Нацпроект разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.