Корпорация МСП сформировала реестр производственных компаний

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Корпорация малого и среднего предпринимательства (КМСП) сформировала реестр производственных субъектов МСП, которые могут являться потенциальными поставщиками крупных компаний. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба корпорации.

"В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" корпорацией 1 марта 2019 года сформирован реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что реестр позволит обеспечить учет сведений о производственных компаниях для информирования о них крупнейших заказчиков и развития системы акселерации субъектов МСП.

Крупнейшими заказчиками выступают госкорпорация развития "ВЭБ.РФ", госкорпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", "Федеральная гидрогенерирующая компания - Русгидро", "Российские железные дороги", публичные акционерные общества "АЛРОСА", "Аэрофлот-российские авиалинии", "Ростелеком", госкомпания "Российские автомобильные дороги", "Сбербанк России" и другие компании.

На 1 марта 2019 года реестр включает 12 100 записей о производственных субъектах малого и среднего предпринимательства. Список доступен на сайте корпорации.

Корпорация МСП

АО "Корпорация МСП" (КМСП) создана в июне 2015 года в соответствии с указом президента РФ. Основными целями деятельности организации являются оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов МСП и другие.

Нацпроект МСП

Нацпроект разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.