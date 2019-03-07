"Можно совместить скорость и красоту". Владелица салонов красоты о быстром обслуживании

Москва, как один из представителей мировых мегаполисов, постоянно увеличивает свой темп жизни: высокоскоростной интернет, скоростные поезда и скоростные дороги, строящиеся в рекордно короткие сроки. По мнению владелицы сети московских салонов красоты Legend NewYork Елены Махоты, такая скорость влияет и на быстрое оказание услуг горожанам в розничной сфере бизнеса.

"До того, как открыть бизнес, я порядка 15 лет проработала в банковской сфере. И как деловая женщина, постоянно сталкивалась с насущной проблемой в рекордно короткие сроки сделать в салоне красоты маникюр, педикюр, укладку, макияж, а еще на работе успеть выполнить все задачи и не опоздать ни на одну встречу", - вспоминает Махота.

Как оказалось, столичных салонов, предлагающих решение подобных проблем, не было. В итоге женщина решила открыть такой салон сама.

"Я подумала, а почему бы мне не открыть такой салон самой, где клиент бы обслуживался несколькими мастерами сразу и параллельно. Во-первых, каждый мастер уделял бы своему участку максимальное внимание, а во-вторых, время посещения можно было бы сократить в разы за счет одновременного обслуживания", - отмечает она.

Магия бизнеса

На пути к своему бизнесу Махота решила "не рубить сгоряча", а начать делать первые шаги, оставаясь на постоянной работе.

"Пять лет назад у меня был самый пик карьеры. Я занимала должность члена правления банка, где следующий этап карьеры – это уже председатель правления. Я понимала, что это огромная ответственность, к тому же идея о собственном бизнесе не давала мне покоя. Поэтому я решила потихоньку идти в бизнес, не бросая работу", - пояснила Махота.

К тому же женщина вспомнила, как будучи маленькой девочкой, ходила со своей бабушкой на работу в парикмахерскую. Больше всего ей нравилось наблюдать, как женщины, даже сделав одну укладку, уже "преображались в крайне хорошеньких девушек".

"В детстве я много времени проводила у бабушки в салоне красоты. Мне нравилось смотреть на эту магию, когда женщины становились красивыми, просто сменив цвет волос или сделав укладку. Иногда это до и после были просто разительными. Наверное, уже тогда у меня появилась эта тайная мечта о собственном салоне красоты", - вспоминает Махота.

Мотивация собственника

В 2013 году Махота открыла свой первый салон в районе Цветного бульвара, но уже в 2014 году женщине пришлось полностью "окунуться в бизнес", чтобы он развивался.

"У меня бизнесом сначала занимался нанятый управляющий, к сожалению, он делал это неэффективно. Когда я сама встала "у руля", то увидела огромное количество недоработок. Все-таки у собственника всегда есть достаточная мотивация, что развивать свой бизнес успешно. Поэтому первые три-четыре года лучше все контролировать самой, чтобы довести до совершенства все бизнес-процессы, тем более, в такой сфере, как обслуживание", - отмечает Махота.

Уже к апрелю 2015 года предпринимательнице удалось вывести бизнес не только на точку безубыточности, но и получить первую прибыль - оборот бизнеса достиг 2,5 млн рублей в месяц. А новые точки начали выходить на прибыль в среднем за три месяца. На открытие первого салона ушло около 8 млн рублей и еще 10 млн рублей понадобилось на различные вложения в течение первого года существования бизнеса.

Партнерство с властями не миф

Спустя четыре года работы в бизнесе предпринимательнице понадобились заемные деньги под оборотные средства. Решено было проверить реальность госпрограмм поддержки от департамента предпринимательства и инноваций Москвы.

"По опыту, как предпринимательскому, так и банковскому, знаю, что банки достаточно неохотно выдают кредиты под залог оборудования, когда помещения у компании арендованы. Решила проверить реальность работы госпрограмм финансовой поддержки, которые реализуются столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития. Хочу сказать, что, несмотря на то, что процесс получения поручительства для банковского (через подведомственное учреждение департамента, Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы – прим.) оказался не простым, но это стоящая вещь", - подчеркивает предпринимательница.

По ее словам, с помощью поддержки департамента ей удалось получить два поручительства по 7,5 млн рублей каждый по сниженной ставке в 10,6%.

"К слову за поручительством мне пришлось ехать на встречу через пять дней после родов. Помню, я опоздала на 40 минут, потому что ребенка нужно было кормить. Зашла, объяснила, что дочке пять дней. Все очень лояльно к этому отнеслись. Поручительство получили. Так что даже беременность и роды не это не повлияли ", - улыбается Махота.

Найди свою фишку

Предпринимательница отмечает, что для успешного развития бизнеса недостаточно слаженной работы и создания комфортной рабочей обстановки для сотрудников, необходимо найти свою фишку.

"В Москве очень большая конкуренция, в особенности, в сфере потребления услуг. Моя сфера услуг является суперконкурентной – это одновременно и "боль" бизнеса, но также и новые точки роста. Поэтому должно быть что-то, что выгодно отличает тебя ото всех. Я бы даже сказала "цепляет" клиента", - делится своим мнением предпринимательница.

По словам Махоты, фишка ее салонов красоты в том, что клиенты могут одновременно получить до четырех услуг. "Мы запатентовали наш комбодиван, где с женщиной как на Формуле-1 работают сразу четыре мастера: маникюр, педикюр, прическа и мейкап. Это очень здорово экономит время. То, что в других местах занимают по четыре-пять часов, у нас занимает час-полтора. Мы также планируем добавить расширить перечень услуг, которые могут оказываться одновременно еще и косметическими процедурами. Кстати, сейчас это пользуется популярностью в Лондоне", - уверяет предпринимательница.

Также она добавляет, что быстрое обслуживание клиентов удается ей за счет системы организации слаженной работы мастеров.

"Перед тем как попасть в штат, специалисты сначала у насстажируются, а затем на три месяца их прикрепляют к наставнику, который во всем им помогает", - объясняет предпринимательница.

"При приеме сотрудников на работу, я также стараюсь избегать "токсичных" людей, которые любят провоцировать окружающих на конфликты", - отмечает она.

Махота добавляет, что даже если специалист является высококлассным мастером в своей сфере, то стоит сначала присмотреться к работе такого сотрудника в рамках испытательного срока. Так, она советует обращать внимание на конфликтность, стремление постоянно доказывать свою правоту и так далее. Наличие такого "токсичного" сотрудника в свое время стоил предпринимательнице потери базу данных клиентов и переманивания целой команды сотрудников в компанию конкурента.

Пунктуальная красота

В дальнейшем предпринимательница планирует открывать новые салоны через продажу франшизы. Сегодня оборот ее компании составляет порядка 400 млн рублей.

"Мы хотим сделать легкий формат франшизы, который будет требовать инвестиций до 5 млн рублей, это небольшие салоны до 100 кв. м, рассчитанные, как на Москву, так и на регионы. Мы планируем начать уже в этом году. Таким образом, салонов с одновременным предоставлением нескольких услуг станет больше. Ведь это супер-удобная вещь для любой женщины, в особенности, если это жительница большого города. Будем распространять наш московский опыт ", - говорит предпринимательница.

Беседовали Юлия Ермилова и Александра Жукова