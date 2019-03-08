"Любовь – движущая сила". Владелица сети ресторанов здорового питания о семейном бизнесе

Первой предпринимательницей в семье Надежды Пак стала ее мама. Чтобы прокормить детей после развода, она сначала перепродавала мочалки и хозяйственное мыло на рынке, а потом закупила станки и начала изготавливать ключи за одну минуту. Но для дочери она хотела другого будущего и поэтому не приняла ее желание готовить всерьез.

"Я научилась готовить в шесть лет, но это скорее была вынужденная мера, — рассказывает Надежда Пак. — Мне нужно было ухаживать за братом и за сестрой. Мама не воспринимала мои склонности и последующее увлечение готовкой как возможность для будущей профессии. Что это за профессия повар? В те времена, когда я пошла учиться, светлое будущее было у экономистов и юристов. Совместными раздумьями мы с мамой решили, что из меня получится хороший юрист".

В итоге Пак окончила юридический факультет столичного института с двумя красными дипломами и начала работать в филиале крупного южнокорейского холдинга в России. Но к 2009 году будущая предпринимательница все-таки решила вернуться к любимой готовке "хотя бы качестве хобби", открыв вместе с мужем вегетарианское кафе в районе Митино под названием "Кунжут".

Бизнес, как хобби

Несмотря на то, что первое кафе было открыто как хобби, надежда на прибыль все-таки была.

"Конечно, где-то в глубине души теплилась надежда, что это кафе все-таки станет нашим основным источником дохода. Но, положа руку на сердце, мы работали, потому что это приносило нам удовольствие. По-другому выдержать бешеный новый ритм жизни с учетом моей занятости еще и на основной работе было просто невозможно", — рассказывает ресторатор.

График действительно был выматывающим. После девятичасового рабочего дня в офисе Надежда отправлялась в кафе, где обслуживала гостей, а потом вместе с мужем закупала продукты в крупных сетевых магазинах.

"К тому времени, когда мы разгружали продукты, было примерно 2-3 часа ночи. Как-то в определенный момент мы с мужем поняли, что ехать домой бессмысленно, купили надувной матрас, постельное белье и начали ночевать прямо на полу в кафе. И жили так несколько месяцев", — вспоминает Надежда Пак.

Несмотря на все усилия предпринимателей, концепция вегетарианского кафе не прижилась в спальном районе. По словам предпринимательницы, в спальных районах люди обычно заказывают картошку фри и кока-колу, в особенности, в торговых центрах.

"Среди десяти человек, которым мы объясняли, почему у нас нет картошки-фри, находился только один, который был рад выслушать и сказать "молодцы". Вот так, через боль и страдания, мы делали первые шаги", — говорит Надежда.

Кафе пришлось окончательно закрыть, когда владелец торгового центра решил реконструировать фудкорт. Сама предпринимательница решила не отчаиваться и открыть следующий ресторан в центре Москвы, по ее мнению, целевая аудитория была именно там.

"В центре нас поймут"

Надежда с мужем искали помещение, которое и раньше сдавали под кафе, чтобы немного сэкономить. Так, они нашли владельца, который просил сумму вдвое меньше за аренду подвального помещения на Большой Никитской в Москве в отличие от помещений , расположенных на первых этажах. И в 2010 году появилось кафе здорового питания "Рецептор". Вложения составили порядка 1 млн рублей.

Но, контракт на помещение предпринимательница получила не сразу. Первая встреча с собственником помещения прошла неудачно, но через месяц арендодатель передумал и предложил супругам заключить договор. "Наш арендодатель — взрослый мужчина. Ему 73 года. Он сказал: "Ребят, вы такие молодые", а мы ответили: "Зато такие перспективные". И он не побоялся и отдал нам помещение. Я не знаю, что тогда сыграло решающую роль. Может быть, он просто поверил, что мы его не обманем", — говорит предпринимательница.

И ребята не обманули – сеть кафе здорового питания полюбилась жителям, появились постоянные клиенты. Сначала ремонт в целях экономии пытались делать самостоятельно, но в дальнейшем при открытии новых точек поняли, что лучше пользоваться услугами профессионалов.

"Совсем крутыми мы почувствовали себя на шестом "Рецепторе", когда открыли 460 кв м в Одинцово за 30 дней. При этом мы появились на стройке дважды – накануне открытия и в день открытия", — говорит Надежда.

Бесполезный навык может быть полезным

Супруги придерживаются правила 3+1. Согласно этому правилу, завершив книгу или тренинг, ребята должны сделать три вывода и внедрить один новый подход. Надежда вспоминает, что пришлось помучиться, когда был пройден заочный курс по мнемотехнике. "Мы поняли, что мы можем запомнить по сто цифр подряд. Навык классный, конечно, но в наше время, когда у всех есть интернет и смартфон, достаточно бесполезный", — признается предпринимательница.

Внедрить мнемотехнику помогли официанты. Надежда заметила, что они не всегда описывают блюда гостям развернуто и красиво. Например, банановый торт мог превратиться в сочетание "муки, сахара и сметаны". В итоге предпринимательница написала описание к десяти блюдам и придумала к ним забавные картинки, облегчающие запоминание. На изображении, посвященном банановому торту, о "воздушности" бисквита напоминал воздушный шар, а о мягкости фруктов — пуховая подушка. "Половина официантов сказали, что это читать не будут. Поэтому с некоторыми ребятами мы попрощались: не все люди любят изменения особенно, когда они навязываются. Зато остальные выучили все меню за 10 дней вместо 2-х месяцев, потому что учили не текст, а вспоминали картинку и описывали ее", — вспоминает Надежда.

Мнемотехника — не единственная инновация, внедренная семьей. Ребята создали систему планирования ресурсов, график работы сотрудников, а также оптимизировали закупки ресторанной сети. "Мало того, что у нас вся информация хранится в одном месте, так мы еще внедрили систему лояльности гостей, когда мы видим, когда гость в последний раз приходил, что он брал, и остался ли доволен", — комментирует Надежда.

Также было принято решение осознанно отказаться от шеф-повара. "На моей памяти много примеров, когда ресторан открывался под именем шефа, а, когда он покидал проект, ресторан закрывался", — говорит Надежда.

Вместо шефа супруги решили нанять технолога, а основой меню стали корейские блюда, которые Надежда помнит с детства и может приготовить сама. Если есть необходимость в каком-то сложном блюде, например, десерт, то рестораторы находят кондитера, и он делает его на проектной основе.

Любовь, как основа движущей силы

Сегодня "Рецептор" включает в себя шесть кафе, которые обслуживают 15 тыс. посетителей в месяц. Выручка сети за 2018 год составила 139 млн рублей. К маю супруги планируют запустить кофейни с монодесертами.

"Мы принимаем решения вместе с мужем, можем обсуждать вопрос несколько часов, пока не придем к консенсусу, - пока и ему, и мне не станет спокойно, пока не скажем: "Да, делаем именно так" <…> Для меня это очень комфортное состояние. Я знаю, что есть женщины независимые, и есть те, кто считают, что женщина должна сидеть дома и не работать, но у нас сложилось так, как сложилось. Мы разные, но в бизнесе сумели органично друг друга дополнить".

Надежда признается, что не представляет, как бы запустила бизнес без мужа, и рекомендует женщинам-предпринимателям прочитать книгу Гэри Чепмена "Пять языков любви". "Любовь – это движущая сила, которая заставляет нас что-то делать и позволяет чувствовать жизнь на 100% <...> Это тоненькая книга, на ее прочтение уйдет не более двух часов. После прочтения я стала лучше понимать мужа и людей вокруг. Я осознала, что все непонимание от разных языков любви. Люди друг друга не слышат и не понимают, потому что для одного, например, важна поддержка, а для второго - прикосновения. И получается, чтобы прийти к миру надо просто понять, что важно для партнера и дать ему это. И он тебе в ответ даст, что важно для тебя. Это применимо не только ко второй половине, но и детям и родным и даже сотрудникам", — улыбается Надежда.