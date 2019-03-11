В Москве сформировали пять групп участников инновационного кластера

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сформированы пять групп участников инновационного кластера Москвы, которые связаны с наукой, производством, образованием, бизнесом и институтами развития. Об этом в понедельник сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

"Участники кластера это все те, кто работает в Москве. Ядро кластера связано с наукой, производством, образованием, бизнесом, институтами развития", - сказал он в ходе экспертной сессии "Инновационный кластер Москвы: новый формат партнерства для достижения национальных целей".

IT-платформа

Глава департамента отметил, что в рамках кластера будет создана IT-платформа, первый этап ввода в эксплуатацию которой начнется в апреле. "До декабря функционал платформы будет наращиваться. <…> IT-платформа это и кооперационные проекты, которые позволят создавать новые проекты, нанимать кадры, находить инвесторов, получать информационно-аналитическую информацию. Все меры поддержки должны быть в электронном виде, [чтобы] не нужно было ходить с кипой бумаг", - пояснил он.

О кластере

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании в Москве инновационного кластера. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года.

В рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции.

В кластер войдут более тысячи объектов инновационной инфраструктуры столицы. В числе потенциальных участников - 7240 объектов промышленности, 719 научных организаций и 173 образовательных.