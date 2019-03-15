Фонд развития моногородов открыл прием заявок на выдачу беспроцентных кредитов бизнесу

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Фонд развития моногородов (Моногорода.РФ) открыл прием заявок на предоставление беспроцентных займов для предпринимателей, которые планируют реализовать проекты в моногородах. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе фонда.

В бюджете фонда, как сообщалось ранее, на новые инвестпроекты в 2019 году заложено 1,3 млрд рублей. Если этот ресурс будет исчерпан, у организации есть возможность запросить у Минэкономразвития РФ дополнительное финансирование. Предлагается выдавать займы размером от 10 до 250 млн рублей на срок до 15 лет, отсрочка по погашению долга составит не более трех лет. При этом собственных средств инвестора должно быть не менее 20%.

"С сегодняшнего дня мы открыли прием заявок по новому продукту. Интерес бизнеса к нему высокий" - сказал собеседник агентства.

Как ранее заявляла гендиректор фонда Ирина Макиева, данным предложением больше всего интересуются инвесторы из Сибирского, Центрального и Приволжского федеральных округов. Также, по ее словам, средний размер займа по предварительным заявкам оценивается примерно в 120 млн рублей.

Поддержка субъектов МСП с целью их ускоренного развития в моногородах - одна из задач нацпроекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Фонд развития моногородов был создан в 2014 году для реализации задачи по обеспечению развития российских моногородов. Миссия фонда - содействие в развитии инфраструктуры и диверсификации экономики городов для стабилизации социально-экономического развития.