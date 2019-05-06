Правительство утвердило правила господдержки выпуска малым бизнесом ценных бумаг

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским малым и средним предприятиям (МСП) для компенсации части затрат на биржевое размещение акций, облигаций и выплату купонного дохода по последним. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Эта мера призвана упросить для МСП привлечение средств на фондовом рынке. Субсидии коснутся акций, выпущенных в обращение на бирже в 2019 году, а также размещенных в этом году и номинированных в рублях облигаций, срок погашения которых составляет не менее года.

Федеральные деньги будут предоставляться раз в полгода Министерством экономического развития в пределах ассигнований, предусмотренных законом о бюджете. Размер субсидий будет определять специальная комиссия. Ее возглавит представитель Минэкономразвития, а замруководителя станет представитель Корпорации МСП.

Если запрошенный размер средств превысит утвержденные лимиты, то деньги будут предоставляться в первую очередь предприятиям приоритетных отраслей экономики.