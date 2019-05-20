Глава Корпорации МСП связал низкую прибыль фермеров с незнанием о мерах господдержки

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Низкая рентабельность сельхозкооперативов связана не только с объективными экономическими трудностями, но и с неосведомленностью фермеров о мерах господдержки малых и средних предприятий (МСП). Такое мнение высказал ТАСС в понедельник глава Корпорации МСП Александр Браверман.

"К сожалению, по ряду объективных причин эта продукция низкорентабельна, потому что электрическая энергия достаточно дорога, зона рискованного земледелия, инфраструктура железнодорожная отсутствует - и это такие причины объективные. Но есть и причины субъективные - низкая информированность личных подсобных хозяйств, коммерческих хозяйств о тех продуктах, которые сегодня являются коробочными <...> которые включают в себя меры поддержки Министерства сельского хозяйства, Росагролизинга, Россельхозбанка, МСП банка, Корпорации МСП, Сбербанка и еще целого ряда структур", - сказал он.

Браверман подчеркнул, что информация о мерах господдержки будет доводиться до фермеров через региональные Центры компетенций в сфере сельхозкооперации.

Сейчас сельскохозяйственные МСП могут претендовать на различные меры господдержки, в частности на льготные кредиты и лизинг, гарантийную поддержку, квоты на участие в госзакупках.