Свыше 100 тыс. человек зарегистрировались самозанятыми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Число официально зарегистрированных самозанятых превысило 100 тыс. человек. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин на Форуме малого и среднего бизнеса, который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Больше 100 тыс., 103,5 тыс., по-моему, на сегодняшний день самозанятых граждан зарегистрировалось", - сказал Живулин.

"Опять же, пытаются разобраться сейчас и ФНС, и мы (Минэкономразвития - прим. ТАСС) - то ли это ушедшие микропредприятия, которые стали самозанятыми гражданами, то ли это совершенно новые предприниматели", - заметил Живулин. Но в любом случае можно говорить о том, что налоговый режим для самозанятых является очень комфортным и привлекательным, резюмировал он.

Налог для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

С 2020 года российским регионам дадут право ввести на своей территории данный налог, говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он также сообщал о решении распространить на самозанятых все льготы, причитающиеся малому бизнесу. Речь идет о льготном кредитовании по ставке не выше 8,5%, квотах на участие в госзакупах и доступе к государственным сервисам для МСП.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой" день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.