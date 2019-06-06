Новогородский губернатор призвал менять правовое регулирование МСП в интересах бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Новогородской области Андрей Никитин предложил внести изменения в нормативные акты, регулирующие работу малого и среднего бизнеса, так как они не соответствуют современным требованиям. Об этом он сообщил на сессии "Миссия "Развитие малого бизнеса". Этап "Реализация" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Надо крайне быстро и максимально жестко отменять всю эту регуляторику из 1930-х - 1950-х годов, но все это должно работать на легальных, понятных, прозрачных предпринимателей, честных предпринимателей, которые не обижают своих сотрудников, которые открыто взаимодействуют с государством", - сказал он.

Никитин, говоря о направлениях развития и точках роста МСП, выделил систему закупок через единый портал поставщиков, который дает больше возможностей и способствует конкурентоспособности субъектов бизнеса. "Туризм и сервис - ниша, которая в России абсолютно незаполнена: кафе, рестораны, туризм, услуги - всего этого очень мало по сравнению с миром. И самое главное - это, конечно, экспорт, это международные проекты. В экспорте нет малого бизнеса, нет среднего, нет крупного, есть компания - и сейчас благодаря площадкам торговым любая компания может быстро выйти на экспорт", - добавил губернатор.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.