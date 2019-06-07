Малый бизнес в 2019 году вышел на ежегодные закупки в объеме 3,2 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Объем госзакупок у малого и среднего бизнеса на сегодня достиг отметки в 3,2 трлн рублей. Об этом в пятницу сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман на Петербургском международном экономическом форуме.

"3,2 трлн рублей ежегодно получает МСП от крупных компаний с госучастием при расширении номенклатуры до 362 тыс. позиций сегодня. А стартовали с 8,4 тыс. позиций. Мы видим устойчивое движение к высокотехнологичным производствам и расширение доступа МСП к закупкам", - сказал Браверман.

Глава корпорации напомнил, что в соответствии с поручением президента в 2024 году объем госзакупок у малого бизнеса должен достичь суммы в 5 трлн рублей. По нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2019 году этот показатель должен составлять 3 трлн, в 2020 году - 3,4 трлн, а в 2021 году - 3,8 трлн рублей.