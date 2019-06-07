Ивановский губернатор: регион вышел на лидирующие позиции в стране по поддержке МСП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ивановская область заняла лидирующее место по направлению "Поддержка малого предпринимательства" в национальном рейтинге инвестиционного климата благодаря введению специальных льгот для бизнеса и открытию центра "Мой бизнес". Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Национальный рейтинг инвестиционного климата был презентован Агентством стратегических инициатив 7 июня на ПМЭФ. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

"Ивановская область вышла на первое место в стране по поддержке малого бизнеса в национальном рейтинге. За последний год многое сделано для развития бизнеса в регионе. По налоговым льготам у нас сегодня действует пониженная ставка для тех, предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Но введена и специальная льгота для тех, кто занимается производством в научной и социальной сфере, они вообще освобождаются от налогов на два года", - сказал Воскресенский, добавив, что также в марте в Иваново был открыт центр поддержки МСП "Мой бизнес", где в формате "одного окна" предприниматели могут получить всю необходимую помощь - от получения льготного кредита до подключения к инженерным сетям.

По словам главы региона, Ивановская область будет стараться сохранить лидирующую позицию по работе с бизнесом. "Рейтинг формируется на основании оценки бизнеса, поэтому я воспринимаю этот результат как кредит доверия, так как нам многое еще предстоит сделать <…> Мы стараемся показать, что заниматься предпринимательством - это круто и правильно. Те, кто занимается своим делом, мы оказываем всяческую политическую, общественную и медийную поддержку, рассказываем о людях, которые добиваются успеха <…> Наши амбиции - чтобы в центральной России мы стали регионом номер один именно по атмосфере ведения собственного дела, прежде всего в малом и среднем предпринимательстве", - отметил губернатор.

По данным правительства региона, в структуре валового регионального продукта (ВРП) на долю малого и среднего предпринимательства в Ивановской области приходится 52%, в среднем в России этот показатель - 20%. По итогам 2018 года в субъектах малого и среднего предпринимательства были заняты 153 тыс. человек, или четверть экономически активного населения региона. Общий объем поступлений в бюджет Ивановской области по специальным налоговым режимам в 2018 году составил 2,7 млрд рублей, прирост к уровню 2018 года - 9,5%.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный центр партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.