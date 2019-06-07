Регионы признали "Портал поставщиков" эффективным инструментом экономии бюджетных средств

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Первые лица регионов России высоко оценили экономические эффекты от использования "Портала поставщиков". Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы.

"Первые лица регионов, чьи информационные системы уже интегрированы с автоматизированной информационной системой города Москвы (АИС) "Портал поставщиков", дали положительную оценку ресурсу и рассказали о первых экономических эффектах в рамках Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.

Портал поставщиков доказал свою эффективность и позволил сэкономить бюджетные средства, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Сегодня на портале поставщиков зарегистрированы все областные учреждения. За пять месяцев 2019 года они провели более 400 закупок и сэкономили в среднем 8% от начальных цен контрактов", - сказал Никитин.

Тамбовская область сэкономила 7% на закупках благодаря "Порталу поставщиков", сказал глава администрации Тамбовской области Сергей Никитин.

"Портал поставщиков стал эффективным инструментом экономии бюджетных средств, который по итогам прошлого года позволил сэкономить на малых закупках 7% от их стартовой цены", - сообщил он.

О портале

"Портал поставщиков" создан для автоматизации процедур закупок малого объема правительством Москвы. На сегодняшний день на портале зарегистрированы поставщики из всех регионов России, более 90% из них являются представителями малого бизнеса. По итогам 2018 года объем закупок на портале составил около 25 млрд рублей.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.