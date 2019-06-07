Более 80 банков присоединились к программе льготного кредитования малого бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Более 80 банков участвуют в программе льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП), сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

"Количество банков расширилось, их более 80, это тоже очень важно, потому что невозможно делать программу исключительно через системное подразделение", - сказал Браверман.

Ранее замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин рассказал ТАСС, что число банков - участников программы может быть увеличено до порядка 200.

Программа льготного кредитования МСП стартовала 25 февраля, она позволяет малому бизнесу получить в уполномоченных банках займы по ставке не более 8,5% годовых. Начиная с 2019 года, малому и среднему бизнесу в рамках программы ежегодно планируется выдавать 1 трлн рублей льготных кредитов.