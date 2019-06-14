Первый частный индустриальный парк на Ставрополье введут в эксплуатацию к 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Создание Ставропольского краевого индустриального парка (СКИП) "Мастер" планируется завершить до конца 2020 года, когда в эксплуатацию введут последнюю очередь парка. За три года работы СКИП позволил создать в регионе 500 новых рабочих мест, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона Владимира Владимирова.

Ранее на официальном сайте губернатора сообщалось, что в рамках федерального проекта по акселерации малого и среднего бизнеса предполагается вложить более 500 млн рублей в инфраструктуру региональных индустриальных парков. Финансирование будет производиться в основном за счет средств федерального бюджета.

"На площадке СКИП "Мастер" приступили к работе 46 резидентов. Создано более 500 новых рабочих мест. А до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию и четвертую очередь, производственная площадь которой составит 42 тыс. квадратных метров", - говорится в сообщении.

По словам главы региона Владимира Владимирова, важно сохранить производственный профиль площадки, так как она является точкой экономического роста и обеспечивает поступления в бюджет. "Мы сохранили здесь производство, и поэтому сейчас в индустриальном парке работают более полутысячи человек, здесь воплощаются инженерные идеи. И уже сегодня эта площадка дает 89 миллионов рублей налоговых поступлений в бюджеты разного уровня", - приводят его слова в пресс-службе.

Ставропольский краевой индустриальный парк (СКИП) "Мастер" был открыт в 2016 году как первый в крае частный индустриальный парк, впервые при создании площадки в регионе использовалась и технология "браунфилд" (создание на основе существующей производственной площадки - прим. ТАСС). "Мастер" создается на базе завода "Автоприцеп-Камаз", площадь производства которого превышает 120 тыс. кв. м.

О нацпрокте

Работа по созданию индустриальных парков ведется в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", цель которого - обеспечить МСП доступными площадями и тем самым снизить их издержки на инвестиционной стадии.

Нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.