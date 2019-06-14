В Ингушетии намерены создать первый в регионе промышленный технопарк

МАГАС, 14 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" намерены построить первый в регионе промышленный технопарк для предпринимателей, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы главы региона Юнус-Бека Евкурова.

"В настоящее время в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" нами ведется подготовка заявки для участия в предварительном отборе на привлечение в 2020-2021 годах средств на создание первого в республике промышленного технопарка. Благодаря ему мы создадим для субъектов МСП современную промышленную инфраструктуру для реализации инвестиционных проектов и расширения ими масштабов своей деятельности", - передала пресс-служба слова Евкурова.

По его словам, в создание инфраструктуры для предпринимателей входит обеспечение их производственными помещениями площадью до 6,2 тыс. кв. м, складскими помещениями - 1,8 тыс. кв. м, офисными помещениями - 1,3 тыс. кв. м, а также промышленным оборудованием.

"Социальная значимость проекта будет выражаться в создании резидентами технопарка более 160 рабочих мест, что будет способствовать снижению уровня безработицы и обеспечению рынка качественными производящимися в регионе строительными материалами", - добавил глава региона.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 года и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.