"Опора России" поделится с Чувашией лучшими практиками развития предпринимательства

ЧЕБОКСАРЫ, 21 июня. /ТАСС/. "Опора России" поможет Чувашии в развитии предпринимательства с помощью распространения в регионе лучших практик. Об этом сообщил в пятницу журналистам в кулуарах Чебоксарского культурного форума вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров.

В пятницу на Чебоксарском культурном форуме было заключено соглашение о взаимодействии между "Опорой России" и Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.

"У нас огромное количество практик по развитию предпринимательства и территорий. Взаимодействуя с министерством экономического развития, мы активно будем привлекать сюда направлять лучшие практики по развитию территории и предпринимательства", - сказал он.

Омаров уточнил, что у "Опоры России" есть региональные представительства во всех регионах.