Реестр производственных МСП с марта увеличился до более чем 16 тыс. компаний

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 16 тыс. компаний включено в реестр производственных малых и средних предприятий (МСП), которые могут стать поставщиками крупнейших заказчиков, сообщила в среду пресс-служба Корпорации МСП.

"По состоянию на 26 июня 2019 года количество записей, включенных в реестр производственных субъектов малого и среднего предпринимательства - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, выросло с 12 100 до 16 073 единиц", - говорится в сообщении.

Наибольшее число компаний из реестра расположено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В разрезе сфер деятельности первое место по числу предприятий занимают производители машин и оборудования.

Реестр производственных МСП был сформирован 1 марта 2019 года. В него включаются предприятия, которые могут участвовать в закупках крупнейших компаний. К 2024 году число участников реестра должно превысить 60 тыс.

На сегодняшний день почти каждое четвертое производственное предприятие из реестра является или являлось поставщиком крупнейших заказчиков. Всего с момента формирования реестра договоры с крупными компаниями заключили более 1,4 тыс. предприятий, в том числе 168 - впервые. Наибольшее число контрактов участники реестра заключили с "Концерном Росэнергоатом", РЖД и "Алросой".

Обновленная версия реестра доступна на сайте Корпорации МСП.