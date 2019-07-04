Минэкономразвития отобрало трех субъектов МСП для субсидированного размещения на бирже

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития России завершило первый отбор заявок от субъектов МСП на получение субсидий при размещении на бирже. Ведомство одобрило заявки трех компаний, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Первыми субъектами МСП, отобранными для получения субсидии при размещении на бирже по программе Минэкономразвития России, стали Новосибирский завод резки металла, компании "Талан-Финанс" и "Брайт-Финанс", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, общий размер размещенных компаниями облигаций составил 1,3 млрд рублей. По итогам комиссии в августе компании получат субсидию до 1,5 млн рублей в рамках компенсации затрат на листинг акций и облигаций, а также компенсацию в размере 70% от выплат по ставке купона по облигациям.

Новосибирский завод резки металла планирует направить поступившие после субсидированного размещения средства на пополнение оборотного капитала. Компания "Талан-Финанс", привлекающая заемные средства для девелоперской ГК "Талан", собирается запустить новые региональные строительные проекты по эскроу-счетам. Компания "Брайт-Финанс", которая работает в сфере фитнес-индустрии, займется рефинансированием кредитного портфеля и инвестициями в новые фитнес-клубы.

"Механизм субсидирования МСП для привлечения средств на фондовой бирже реализуется Минэкономразвития впервые. Мы предлагаем предпринимателям, работающим в приоритетных отраслях экономики, рассмотреть этот инструмент в качестве альтернативы льготному кредитованию. Эта мера предусмотрена нацпроектом МСП до 2024 года включительно", - цитирует пресс-служба заместителя министра экономического развития Вадима Живулина.

С 2019 года власти начали реализацию нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", он рассчитан на период до 2024 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн к 2024 году. На реализацию нацпроекта планируется выделить 481,5 млрд рублей.