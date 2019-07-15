Орешкин не исключил увеличения субсидий банкам по льготным кредитам малому бизнесу

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Субсидии банкам по программе льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП) могут быть увеличены для небольших займов, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая в Торгово-промышленной палате РФ.

"Мы докручиваем различные параметры [программы]. Может быть, сейчас для самых малых кредитов увеличим ставку субсидирования. Действительно, [это] имеет смысл, потому что по самым малым компаниям издержки с точки зрения банков выше - риски там выше", - сказал Орешкин.

Однако в целом в рамках программы значительно увеличивать субсидии не планируется. "Банкам говорим, что лишнего они точно не получат", - подчеркнул министр. Возможны лишь "небольшие изменения", например, в части кредитования отдельных отраслей, добавил он.

Программа льготного кредитования позволяет малому бизнесу получать в уполномоченных банках займы по ставке не более 8,5% годовых. Плановый объем выдачи льготных кредитов на 2019 год - 330 млрд рублей.