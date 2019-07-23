Малому бизнесу упростят доступ к кредитам под залог интеллектуальных прав

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правила кредитования малых и средних предприятий (МСП) под залог интеллектуальных прав будут усовершенствованы, чтобы бизнесу было проще получить такой заем в банке. Соответствующий проект правительственного постановления подготовило Минэкономразвития, документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В конце апреля правительство утвердило правила предоставления субсидий на кредиты МСП, выданные под залог прав на интеллектуальную собственность. На возмещение бизнесу части расходов по таким кредитам в 2019 году планируется выделить не менее 1 млрд рублей, в 2020 году - не менее 2 млрд рублей, к 2024 году сумма должна увеличиться минимум до 10 млрд рублей, а в совокупности за шесть лет - составить как минимум 31 млрд рублей.

Новый проект постановления Минэкономразвития разработан "в целях расширения круга кредитных и иных организаций, участвующих в программе поддержки субъектов МСП, обладающих правами на результаты интеллектуальной собственности, а также в целях совершенствования механизмов предоставления субсидий".

В частности, из правил субсидирования предлагается исключить требование, согласно которому залог минимум на 50% должен быть обеспечен интеллектуальными правами МСП. Кроме того, в качестве обеспечения, помимо гарантий Корпорации МСП, можно будет использовать гарантии других юрлиц, относящихся к первой и второй категории качества. Также для МСП предлагается ограничить предельные процентные выплаты, что позволит расширить перечень предприятий, получающих господдержку.

"Внесение вышеуказанных изменений позволит обеспечить кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере 31 млрд рублей в 2019-2024 годах, в том числе в 2019 году в объеме не менее 1,0 млрд рублей", - отмечается в пояснительной записке.

Кредитование малого и среднего бизнеса под залог интеллектуальных прав реализуется в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".