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Корпорация МСП инвестирует более 500 млн рублей в малый бизнес Республики Алтай

Проекты создадут более 120 дополнительных рабочих мест

ГОРНО-АЛТАЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Кредитно-гарантийная поддержка Корпорации МСП предпринимательским проектам Республики Алтай составит 539 млн рублей, сообщил в среду журналистам глава Корпорации МСП Александр Браверман во время рабочей поездки в Горно-Алтайск.

"В ходе стратегической сессии мы рассмотрели три проекта субъектов МСП, по которым приняли положительные решения в части оказания кредитно-гарантийной поддержки в объеме 539 млн рублей. Проекты создадут более 120 дополнительных рабочих мест, в большей части квалифицированных. Что очень важно, проекты полностью совпадают с планом развития республики, который был подготовлен на основании предложений граждан", - сказал Браверман.

Глава Корпорации МСП уточнил, что кредитно-гарантийная поддержка будет оказана проектам, направленным на строительство лесоперерабатывающего комплекса, учреждения детского оздоровительного комплекса и лечебно-оздоровительного круглогодичного лагеря для детей с образовательным уклоном.

В настоящее время объем привлеченной финансовой поддержки по низкой процентной ставке предпринимателями Республики Алтай в рамках Национальной гарантийной системы составляет 931 млн рублей.

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