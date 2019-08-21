Москва стала первой среди регионов России по экспорту в страны ЕАЭС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Москва в первом полугодии 2019 года заняла первое место среди субъектов РФ по объему экспорта в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила в среду пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

"Совокупный экспорт Москвы в страны ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) по итогам первой половины 2019 года составил $6,2 млрд, в том числе несырьевой неэнергетический экспорт $2,6 млрд", - отмечается в сообщении. Основными экспортируемыми товарами стали металлообработка и ювелирная продукция, транспортные средства и их компоненты, продукция химической промышленности и машиностроения, а также электротехника.

Второе и третье места по совокупному объему экспорта в страны ЕАЭС заняли Санкт-Петербург ($1,3 млрд) и Московская область ($1,3 млрд).

В пресс-службе уточнили, что доля Москвы в России по несырьевому неэнергетическому экспорту в страны ЕАЭС составляет 22,8% по итогам января-июня 2019 года.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, продвижение продукции предпринимателей на зарубежные рынки - одна из приоритетных задач Московского экспортного центра. Он напомнил о нацпроекте по популяризации предпринимательства и недавно подписанной национальной стратегии развития экспорта услуг до 2024 года, которая направленная на наращивание его объемов до $100 млрд в год.

"В рамках этих задач Москва постоянно работает над расширением спектра возможностей для московских предпринимателей. За январь-июнь 2019 года доля Москвы в несырьевом неэнергетическом экспорте РФ составила 16,3%, столица экспортировала продукцию на $11 млрд. И на этом экспортный потенциал столицы не исчерпывается. Но зачастую предприниматели не могут решиться на то, чтобы начать экспортировать свою продукцию в зарубежные страны, из-за страхов, связанных со значительными расходами на эту деятельность", - пояснил Фурсин.

Меры поддержки

Сейчас в Москве зарегистрировано около 11 тыс. компаний-экспортеров. По словам руководителя департамента, чтобы минимизировать затраты предпринимателей сформирована система субсидиарной поддержки, благодаря которой компании-экспортеры могут возместить до 100% фактических затрат при реализации своих товаров и услуг за рубежом.

Фурсин также подчеркнул, что на текущий момент действует четыре так называемых экспортных субсидии - на сертификацию экспортной продукции и систем менеджмента, на получение патентов и свидетельств на товарные знаки, а также на транспортировку товаров за пределами России. Субсидии в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей, в зависимости от вида затрат, которые несет компания, могут получить столичные экспортеры, чей бизнес зарегистрирован в Москве не менее полугода.

Московский экспортный центр создан столичным правительством в качестве единого окна для работы с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные и российские рынки.