В Дагестане планируют создать 170 новых субъектов МСП по нацпроекту в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана рассчитывают в 2019 году создать в республике не менее 170 новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

"Количество вновь созданных субъектов МСП в 2019 году - 170, к концу 2024 года - 1170. Ожидается увеличение числа занятых в секторе МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в 2019 году - до 68 тыс. человек, к 2024 году - до 188,8 тыс. человек <...> Также к 2024 году планируется выведение из тени до 117 тыс. самозанятых граждан", - сказала представитель агентства.

Также, по ее словам, по федеральному проекту "Акселерация субъектов МСП" нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2019 году поддержку должны получить 619 субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей, в 2024 году - 2,9 тыс. субъектов МСП.

Кроме того, по данным пресс-службы организации, предусмотрено финансирование для обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям - в 2019 году эта сумма составит более 392 млн рублей, к 2024 году она должна увеличиться до 2,75 млрд рублей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" начал реализовываться с 2019 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - с 5,8 млн человек до 25 млн человек к 2024 году.