"Мой бизнес". Как в российских регионах обучают предпринимательству

В России открыто 44 центра "Мой бизнес", в которых предприниматели в режиме "одного окна" могут получить все необходимые услуги и господдержку для ведения бизнеса. На 1 августа они предоставили более 316,3 тыс. услуг. До конца 2019 года центры откроются практически во всех регионах (кроме Новосибирской и Смоленской областей, Республики Карелия).

ТАСС, 26 августа. Перечень программ по повышению бизнес-грамотности будет сформирован в августе для всех российских регионов. Обучение предпринимательству и его популяризация - часть национального проекта по поддержке малого бизнеса. Представители центров "Мой бизнес" и выпускники пилотной программы рассказали ТАСС, насколько такое обучение может быть полезным с практической точки зрения.

Национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" запланировано, что всего к 2024 году будет функционировать не менее 100 центров в городах с населением более 100 тысяч человек. На их базе будут проходить образовательные курсы по предпринимательству. В основу лягут как действующие, так и новые обучающие программы, одобренные Министерством экономического развития.

Минэкономразвития начало сбор предложений от регионов по обучающим программам в начале июля. Качество программ будет оцениваться, исходя из их практической пользы. Среди заявленных тем - управление финансами, продажами и бизнес-процессами, маркетинг, бизнес-планирование, налоги, меры господдержки, привлечение инвестиций, экспорт. Предполагаются разные образовательные форматы: лекции, деловые игры, разбор бизнес-кейсов, компьютерные симуляции и т.д.

Форматы обучения

В центрах "Мой бизнес" обучение можно начать с азов ведения предпринимательской деятельности.

"Тем, кто начинает свой путь или только задумывается о своем бизнесе, рассказывают, с чего начать, какую выбрать организационно-правовую форму и систему налогообложения, какие аспекты и нюансы есть при взаимодействии с банками", - говорит руководитель калининградского центра Кирилл Лило.

Действующих предпринимателей обучают продвижению продукции, расширению географии поставок и масштабированию бизнеса, разъясняют юридические и правовые аспекты. В частности, Лило отмечает такое направление обучения, как создание и развитие франшиз. Кроме того, в центрах уделяют большое внимание обучению экспортной деятельности.

"Мы стараемся максимально обучить компетенциями как по ведению бизнеса внутри региона, так по выходу на новые рынки. Делаем акцент на маркетинге, а по линии экспорта - на те компетенции, которые необходимы для общения с зарубежными партнерами", - указывает Лило. Экспортерам рассказывают об аспектах зарубежного законодательства и помогают находить для своей продукции перспективные рынки. В центре есть такие форматы обучения, как мастер-классы, тренинги, хакатоны, также проводятся конференции, форумы и стратегические сессии с компаниями.

По словам руководителя калининградского маркетингового агентства "Рекламафия" Александра Варзаря, обучающие программы центров ориентированы, прежде всего, на практические знания, в то время как множество других образовательных мероприятий и бизнес-тренингов часто ставят во главу угла рекламу самого спикера и его продукта.

В центре "Мой бизнес" Варзарь посетил тренинг одного из известных зарубежных предпринимателей, несколько мастер-классов по развитию бизнес-стратегии, продвижению бизнеса в социальных сетях и участию в тендерах. Он также использовал обучение, чтобы расширить контакты в предпринимательской среде.

Не на пустом месте

Как правило, центр "Мой бизнес" открывается на базе имеющихся в регионах учреждений поддержки предпринимательства. Например, в Приморском крае еще до запуска нацпроекта существовала образовательная программа, рассчитанная на все категории предпринимателей, сообщила региональный бизнес-омбудсмен Марина Шемилина.

"Есть программы для потенциальных бизнесменов, есть программы по повышению правовой грамотности руководителей уже действующего бизнеса, есть программы для экспортно-ориентированных предприятий. Но, конечно, когда имеет место дополнительное федеральное финансирование в рамках нацпроекта, то уровень этих мероприятий повышается", - отмечает она.

Маркетолог группы компаний "Байкал" Руслан Толстенков, специализирующейся на организации экспорта и импорта товаров, прошел бесплатные обучающие программы по тематике онлайн-экспорта и практических аспектов продвижения товаров на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Хотя у его компании уже был отработан механизм зарубежных поставок, появилась необходимость выйти на электронные торговые площадки, что требовало повышения квалификации, поясняет он.

"На 70% полученные знания можно тут же реализовывать в работе - от разработки бизнес-плана до реализации товара на электронных площадках. Мне обучение просто открыло глаза на многие вещи, - рассказывает Толстенков. - Как сделать процесс эффективным, удобно его настроить, сделать эффективной рекламу и наладить сами поставки - на курсах нам дали пошаговую инструкцию как это все можно сделать".

По словам Толстенкова, благодаря новым знаниям компания смогла получить дополнительные контракты. Он также отмечает, что центр "Мой бизнес" дает возможность пригласить на производство специалиста, который может дать рекомендации по оптимизации процессов или дооснащению предприятия, вплоть до помощи в составлении бизнес-плана.

В Оренбургской области "Мой бизнес" открывается на базе регионального центра поддержки предпринимательства, который также совмещает в себе площадку коллективной работы "Точка кипения" и Центр инноваций социальной сферы.

"Нам кажется, что это будет очень удачная площадка, потому что бизнес не существует сам по себе, малый и средний особенно, он всегда существует в экосистеме. И когда на одной площадке рядом будут обучаться, работать и иметь возможность собираться вместе представители разных отраслей, инновационной и социальной сферы, это может помочь развитию МСП", - уверена исполнительный директор оренбургского отделения бизнес-объединения "Деловая Россия" Наталья Изюмченко.