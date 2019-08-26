"Мой бизнес". Как в российских регионах обучают предпринимательству

ТАСС, 26 августа. Перечень программ по повышению бизнес-грамотности будет сформирован в августе для всех российских регионов. Обучение предпринимательству и его популяризация - часть национального проекта по поддержке малого бизнеса. Представители центров "Мой бизнес" и выпускники пилотной программы рассказали ТАСС, насколько такое обучение может быть полезным с практической точки зрения.
В России открыто 44 центра "Мой бизнес", в которых предприниматели в режиме "одного окна" могут получить все необходимые услуги и господдержку для ведения бизнеса. На 1 августа они предоставили более 316,3 тыс. услуг. До конца 2019 года центры откроются практически во всех регионах (кроме Новосибирской и Смоленской областей, Республики Карелия).
Национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" запланировано, что всего к 2024 году будет функционировать не менее 100 центров в городах с населением более 100 тысяч человек. На их базе будут проходить образовательные курсы по предпринимательству. В основу лягут как действующие, так и новые обучающие программы, одобренные Министерством экономического развития.
Минэкономразвития начало сбор предложений от регионов по обучающим программам в начале июля. Качество программ будет оцениваться, исходя из их практической пользы. Среди заявленных тем - управление финансами, продажами и бизнес-процессами, маркетинг, бизнес-планирование, налоги, меры господдержки, привлечение инвестиций, экспорт. Предполагаются разные образовательные форматы: лекции, деловые игры, разбор бизнес-кейсов, компьютерные симуляции и т.д.
Форматы обучения
В центрах "Мой бизнес" обучение можно начать с азов ведения предпринимательской деятельности.
"Тем, кто начинает свой путь или только задумывается о своем бизнесе, рассказывают, с чего начать, какую выбрать организационно-правовую форму и систему налогообложения, какие аспекты и нюансы есть при взаимодействии с банками", - говорит руководитель калининградского центра Кирилл Лило.
Действующих предпринимателей обучают продвижению продукции, расширению географии поставок и масштабированию бизнеса, разъясняют юридические и правовые аспекты. В частности, Лило отмечает такое направление обучения, как создание и развитие франшиз. Кроме того, в центрах уделяют большое внимание обучению экспортной деятельности.
"Мы стараемся максимально обучить компетенциями как по ведению бизнеса внутри региона, так по выходу на новые рынки. Делаем акцент на маркетинге, а по линии экспорта - на те компетенции, которые необходимы для общения с зарубежными партнерами", - указывает Лило. Экспортерам рассказывают об аспектах зарубежного законодательства и помогают находить для своей продукции перспективные рынки. В центре есть такие форматы обучения, как мастер-классы, тренинги, хакатоны, также проводятся конференции, форумы и стратегические сессии с компаниями.
По словам руководителя калининградского маркетингового агентства "Рекламафия" Александра Варзаря, обучающие программы центров ориентированы, прежде всего, на практические знания, в то время как множество других образовательных мероприятий и бизнес-тренингов часто ставят во главу угла рекламу самого спикера и его продукта.
В центре "Мой бизнес" Варзарь посетил тренинг одного из известных зарубежных предпринимателей, несколько мастер-классов по развитию бизнес-стратегии, продвижению бизнеса в социальных сетях и участию в тендерах. Он также использовал обучение, чтобы расширить контакты в предпринимательской среде.
Не на пустом месте
Как правило, центр "Мой бизнес" открывается на базе имеющихся в регионах учреждений поддержки предпринимательства. Например, в Приморском крае еще до запуска нацпроекта существовала образовательная программа, рассчитанная на все категории предпринимателей, сообщила региональный бизнес-омбудсмен Марина Шемилина.
"Есть программы для потенциальных бизнесменов, есть программы по повышению правовой грамотности руководителей уже действующего бизнеса, есть программы для экспортно-ориентированных предприятий. Но, конечно, когда имеет место дополнительное федеральное финансирование в рамках нацпроекта, то уровень этих мероприятий повышается", - отмечает она.
Маркетолог группы компаний "Байкал" Руслан Толстенков, специализирующейся на организации экспорта и импорта товаров, прошел бесплатные обучающие программы по тематике онлайн-экспорта и практических аспектов продвижения товаров на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Хотя у его компании уже был отработан механизм зарубежных поставок, появилась необходимость выйти на электронные торговые площадки, что требовало повышения квалификации, поясняет он.
"На 70% полученные знания можно тут же реализовывать в работе - от разработки бизнес-плана до реализации товара на электронных площадках. Мне обучение просто открыло глаза на многие вещи, - рассказывает Толстенков. - Как сделать процесс эффективным, удобно его настроить, сделать эффективной рекламу и наладить сами поставки - на курсах нам дали пошаговую инструкцию как это все можно сделать".
По словам Толстенкова, благодаря новым знаниям компания смогла получить дополнительные контракты. Он также отмечает, что центр "Мой бизнес" дает возможность пригласить на производство специалиста, который может дать рекомендации по оптимизации процессов или дооснащению предприятия, вплоть до помощи в составлении бизнес-плана.
В Оренбургской области "Мой бизнес" открывается на базе регионального центра поддержки предпринимательства, который также совмещает в себе площадку коллективной работы "Точка кипения" и Центр инноваций социальной сферы.
"Нам кажется, что это будет очень удачная площадка, потому что бизнес не существует сам по себе, малый и средний особенно, он всегда существует в экосистеме. И когда на одной площадке рядом будут обучаться, работать и иметь возможность собираться вместе представители разных отраслей, инновационной и социальной сферы, это может помочь развитию МСП", - уверена исполнительный директор оренбургского отделения бизнес-объединения "Деловая Россия" Наталья Изюмченко.
Федеральное внимание
Среди образовательных программ она выделяет курсы по рекламе и продвижению продукции.
"Как я вижу, у нашего бизнеса, особенно малого, очень слабая маркетинговая стратегия, что связано с низкой нормой прибыли. Откуда предприниматели возьмут средства, чтобы провести качественное маркетинговое исследование и квалифицированно заняться раскруткой своей продукции? Поэтому предпринимателей однозначно необходимо обучать маркетингу. Кроме того, предпринимателей необходимо информировать о господдержке. Консолидировать информацию различных министерств и ведомств - это главная задача сегодняшнего дня", - говорит Изюмченко.
Она добавляет, что начинающим предпринимателям важно пошагово рассказать о становлении собственного бизнеса, поэтому сейчас центр собирает успешные бизнес-кейсы, чтобы затем презентовать их обучающимся.
Владелица гончарной студии "Валечар" из Оренбурга Наталья Щербакова прошла программу для начинающих предпринимателей "Бизнес-старт". Для нее наиболее полезным стало обучение продвижению продукции в социальных сетях.
По словам предпринимательницы, после курсов количество подписчиков ее групп значительно увеличилось. Кроме того, она обзавелась полезными контактами для будущего сотрудничества. Щербакова полагает, что благодаря информационной поддержке в рамках нацпроекта регионы смогут сформировать сильные бизнес-сообщества.
Руководитель центра "Мой бизнес" и делового пространства "Геометрия бизнеса" в Тамбовской области Иван Сафронов подчеркивает, что обучающие программы для предпринимателей должны быть максимально наполнены практическим смыслом и ориентироваться прежде всего на запросы самого бизнеса.
Потому специалисты тамбовского центра проводят опросы и анкетирование предпринимателей, чтобы затем на их основе подготовить программы обучения. Например, рассказывает Сафонов, после того как многие малые предприятия решили поставлять свою продукцию в торговые сети, выяснилось, что большинство предпринимателей не понимают, что такое сертификация и декларирование. После этого центр привлек специалистов Роспатента, которые досконально разъяснили предпринимателям суть вопроса.
После завершения обучения центр старается оказывать предпринимателям финансовую поддержку, содействовать в заключении контрактов и наращивании оборота.
"Таким образом, когда от предпринимателей есть такой практический запрос, мы включаем его в обучение и в дальнейшем продолжаем работу в части софинансирования", - говорит Сафронов. Он подчеркивает, что с 2019 года благодаря нацпроекту поддержка бизнеса, как в плане обучения, так и в части других мер, стала более системной и комплексной.
Сооснователь тамбовской ИТ-компании Mielta Technology Александр Рузаев отмечает, что обучение в центре "Мой бизнес" помогло ему полностью перестроить маркетинговый отдел фирмы и начать работу по выводу продукции на экспорт. "На курсах я узнал, что необходимо производить детальный анализ внешнего рынка, прежде чем экспортировать товар, ознакомился с методикой этого процесса, получил план действий. Благодаря новым знаниям я инициировал реформу в маркетинговом отделе - теперь его работа будет более осознанной, фундаментальной и, надеюсь, успешной", - говорит предприниматель.