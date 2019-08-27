Уйти в минус. Как малый бизнес пережил акции протеста в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Последняя массовая уличная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, прошедшая в Москве в субботу 10 августа, привела к перекрытию улиц, многочисленным задержаниям и финансовым потерям малого и среднего бизнеса в районе Китай-города. Корреспонденты ТАСС поговорили с предпринимателями и представителями бизнес-сообщества о том, почему малый бизнес теряет выручку во время протестов и нужны ли городу несогласованные митинги.

Аналитики российского производителя онлайн-касс "Эвотор" специально для ТАСС оценили, как изменились продажи в торговых точках Китай-города во время протестных акций в субботу, 10 августа, по сравнению с предыдущей субботой, 3 августа, когда митинги проходили в других районах Москвы. Для анализа использовались данные с более чем 200 смарт-терминалов "Эвотор", расположенных в кафе, салонах красоты и продуктовых магазинах недалеко от станции метро "Китай-город". По итогам исследования эксперты зафиксировали резкое снижение покупательской активности.

"Продажи в районе Китай-города в среднем упали на 30%. Больше всего пострадали продуктовые магазины: они реализовали на 39% меньше товара. На 20% сократились продажи в кафе и на 12% - в парикмахерских и салонах красоты", - сообщили эксперты.

Меньше посетителей, меньше денег

Представители бизнеса подтверждают неутешительную статистику. Они единогласно утверждают, что продажи резко снизились в субботу, 10 августа. Так, продавец-консультант магазина здорового питания Veg shop на Китай-городе Василий Смирнов связывает это с нетипичным для выходного дня оттоком клиентов. "Полиция перекрыла всю Маросейку днем в субботу, и у нас здесь как будто все вымерло - в течение двух-трех часов не было ни одного покупателя. Конечно, это очень сильно сказалось на прибыли, ведь обычно в выходные торговля идет активно. Помню, персонал заведений по соседству даже выходил на улицу, потому что делать было совершенно нечего", - рассказывает Смирнов.

На резкое ухудшение финансовых показателей жалуется и Артур Милевский, администратор кафе "Софра" на Маросейке. Он говорит, что 10 августа его заведение потеряло больше половины выручки, несмотря на то, что многие протестующие укрывались там от полиции. "В тот день было очень пусто, мы недосчитались не меньше 60% выручки. Тем, кто пришел на митинг, было не до кафе - люди были возбуждены и напуганы, заходили к нам главным образом, чтобы укрыться", - делится Милевский.

По словам администратора, митингующие провели в заведении несколько часов, но больших заказов не делали, ограничившись напитками. "Участники акции, а это молодежь, в основном девушки, просидели у нас часа полтора-два, но почти ничего не заказывали, максимум - пили кофе. Тем не менее я отношусь к таким вещам спокойно и радуюсь тому, что мне удалось им помочь", - поясняет Милевский.

Помощь людям, оказавшимся в районе несогласованной акции, оказали и сотрудники Unlock Сafe - бармен Олег Качанов рассказывает, что 10 августа посетителей было так много, что некоторым из них пришлось дожидаться завершения акции на кухне заведения. "В субботу (10 августа) было раз в 100 больше людей, чем обычно, так как многие заходили к нам, чтобы не быть задержанными. В какой-то момент даже забежали на кухню через черный ход - дверь была открыта. Основная толпа провела у нас минут 15-20, но некоторые остались на более долгое время - боялись выйти к метро, думали, что их тоже задержат. В итоге пришлось закрыть вход и никого не пускать некоторое время из опасения, что большое скопление людей может привести к неприятным инцидентам. К счастью, все обошлось", - вспоминает Олег.

Наплыв посетителей не увеличил выручку заведения, добавляет бармен.

Негатив и ощущение погрома

Замдиректора ресторана "Старый Сычуань" Алексей, не назвавший свою фамилию, настроен более критически по отношению к участникам акции.

"Я сторонник действующей власти и считаю, что все должно быть законно. Поэтому к протестующим отношусь негативно: эти люди сначала совершают противоправные действия, а потом скрываются от полиции за фастфудом и стаканом пива. Но такого мы не предлагаем - наш китайский ресторан ориентирован на настоящих гурманов. Неудивительно, что во время акции мы заработали на 80% меньше по сравнению с тем, что обычно бывает в выходные", - жалуется Алексей.

Роза, бармен соседнего с китайским рестораном заведения "Пороселло", отмечает, что больших финансовых потерь ее бару помогла избежать летняя веранда - многие участники наблюдали за происходящим на улице, расположившись там.

"С нашей веранды открывался непосредственный вид на акцию протеста, поэтому часть людей присела туда, чтобы поглазеть. Благодаря этому у нас было много посетителей и почти не упала выручка. Однако атмосфера страха и агрессии, ощущение, что вот-вот начнется погром, - все это в любом случае идет в минус заведению и людям, которые пришли просто отдохнуть", - отмечает Роза, добавляя, что хотела бы знать заранее о подобных массовых акциях из соображений безопасности.

Туристы и беспорядки

Негативное влияние несанкционированные митингов на бизнес отмечают и представители деловых объединений. По словам президента "Опоры России" Александра Калинина, подобные акции, особенно в центре Москвы, приносят убытки предпринимателям, так как сказываются на поведении иностранных туристов и отбивают у них желание ходить по магазинам и посещать рестораны.

"Несогласованные митинги происходят в выходные дни, и гости столицы вынуждены сидеть в гостиницах, вместо того, чтобы гулять по Москве, ходить в рестораны и делать покупки. В результате бизнес не получает прибыль и теряет деньги, ведь цены на аренду в центре города достаточно высокие", - сообщил он.

Калинин также отметил, что в поток туристов в Москве в целом большой на фоне слабого курса рубля, а именно в августе популярность направления увеличивается из-за летних распродаж. "Сейчас Москву посещает большое количество иностранных туристов, в основном из Европы и Китая, причем многие приезжают за покупками в магазины, так как в августе идет сезон больших скидок. В связи с ослаблением рубля в 2015 году иностранцам стало выгодно путешествовать в Москву именно в сезон распродаж", - сообщил глава "Опоры России".

Наряду с оттоком клиентов во время несогласованных митингов малому бизнесу приходится нести и другие риски, убежден представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. Он отмечает, что предприниматели часто опасаются порчи имущества и закрывают заведения на время демонстраций, чтобы перестраховаться.

"Массовые мероприятия могут быть связаны с повышенным риском для торговых предприятий, в том числе риском повреждения имущества - помещений и торгового оборудования. Поэтому, как правило, владельцы страхуют торговые точки, а в исключительных случаях, как это было недавно, по рекомендации московского правительства могут закрывать магазины, которые находятся в районах проведения массовых мероприятий", - сообщил он.

Подобные меры снижают выручку заведений, однако ущерб от перерыва в работе может быть восполнен в дальнейшем, считает эксперт. "В даты проведения несогласованных акций, разумеется, магазины не приносят выручки, но она может компенсироваться покупками, которые совершаются накануне закрытия или уже после окончания мероприятий", - уверен Власенко.

Мэрия Москвы отклонила все заявки на проведение митингов 31 августа.