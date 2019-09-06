На Камчатке в 2020 году начнут работу два бизнес-инкубатора

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Два бизнес-инкубатора для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) начнут работу на Камчатке в 2020 году, сообщил ТАСС в пятницу губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на площадках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В рамках национального проекта в Петропавловске-Камчатском в 2020 году начнут работу два бизнес-инкубатора: для субъектов предпринимательской деятельности сферы пищевой промышленности и сферы информационных технологий. Мы сейчас ведем подготовительные работы", - сказал Илюхин.

Он отметил, что бизнес-инкубаторы станут дополнительной мерой поддержки субъектов МСП на территории края. "Прежде всего правительство Камчатского края принимает меры по сохранению прямых мер поддержки: кроме безвозмездных субсидий выдаем займы на реализацию проектов на льготных условиях, оказываем нефинансовые меры поддержки (консультации, обучение, обеспечение участия предпринимателей в выставках и ярмарках и другие). Из новых мер - маркетинговая поддержка, вывод на экспорт, сопровождение социально-ориентированных проектов", - сказал глава региона.

Он отметил, что за семь месяцев этого года поддержку получили более 1,7 тыс. субъектов МСП, в том числе финансовую - больше 130.

"Особого внимания заслуживают мероприятия по "выращиванию" поставщиков. Это сопровождение новых и действующих производственников для того, чтобы их продукция была интересной для покупателей из регионов России и за ее пределами", - сказал Илюхин.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.