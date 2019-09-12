Портал поставщиков запустил англоязычную версию

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Англоязычная версия портала поставщиков для проведения закупок малого объема стала доступна всем участникам рынка, сообщила в четверг пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Лидером цифровой трансформации станет тот, кто изучит многообразие опыта, переосмыслит его под потребности своей аудитории и предложит лучшие решения. С этой целью была создана англоязычная версия портала поставщиков. Теперь изучать инструменты этого интернет-ресурса смогут и зарубежные пользователи", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента Геннадия Дегтева, которые приводит пресс-служба, явные преимущества портала по сравнению с мировыми аналогами заключаются в полном спектре применяемых процедур закупок, включая котировочные сессии, прямые закупки, запросы цен, а также полностью электронный порядок проведения сделок и полный охват ценовых параметров сделок, в том числе малого объема.

Сегодня портал поставщиков уже достиг уровня мировых электронных площадок, а в чем-то даже превзошел их. Сравнение показывает, что целостный цифровой продукт, новый формат закупок формируется именно у нас, добавляет пресс-служба.

Портал поставщиков утвержден постановлением правительства Москвы от 24 октября 2018 года. Это государственный интернет-ресурс, предназначенный для автоматизации деятельности участников размещения госзаказа и отдельных категорий юридических и физических лиц при заключении сделок. Портал обеспечивает повышение конкурентоспособности потенциальных поставщиков, а также возможность объективной оценки рынка предложений.