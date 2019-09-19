Социальные предприниматели назвали необходимые меры господдержки

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Закон о социальном предпринимательстве был принят Госдумой в июле текущего года. Таким образом, бизнес в социальной сфере был выделен в отдельную категорию, также были обозначены меры господдержки, необходимые для его развития. ТАСС поговорил с соцпредпринимателями и экспертами отрасли и выяснил, чего не хватает социальному бизнесу для его финансовой устойчивости и каких форм поддержки ждут больше всего.

Прибыль - не главное

По новому закону социальным предпринимательством считается деятельность, "направленная на достижение общественно полезных целей" и призванная решить социальные проблемы отдельных категорий граждан и общества. Чаще всего этот вид бизнеса не приносит большого дохода, его трудно как запустить, так и развивать. По мнению директора по фандрайзингу (привлечение сторонних ресурсов для реализации социально значимых задач, культурных проектов или поддержания существования организации - прим. ТАСС) благотворительного фонда "Добрый город Петербург" Дарьи Буяновой, социальный бизнес нуждается в особом внимании со стороны общества и государства, так как "получение прибыли - далеко не первая задача, которая стоит перед предпринимателями".

"Социальное предпринимательство - сложное явление, - говорит Буянова. - Ты заведомо не можешь снизить издержки, потому что трудоустраиваешь людей с ограниченными возможностями, ты больше вкладываешь в их обучение, они меньше работают. Но ты осознаешь некую социальную миссию. Поэтому соцпредпринимательство - это не совсем история про традиционный бизнес, в равных с ним условиях ты не выживешь. Поэтому так важно иметь стимулирование извне".

По мнению Буяновой, в общественном сознании, в первую очередь, необходимо закрепить понятие товара с добавленной социальной стоимостью, что помогло бы повысить его продаваемость, а льготные рекламные компании позволили бы увеличить производительность и оборот этого вида бизнеса.

Большой вклад в важное дело

Развитие соцпредпринимательства основатель интернет-магазина товаров ручной работы, изготовленных людьми с инвалидностью, Любовь Ермолаева видит в партнерстве с крупным компаниями.

"Наша финансовая устойчивость в большей степени зависит от крупных компаний. Они обладают колоссальным бюджетом, который готовы тратить, например, на корпоративные подарки со смыслом, при этом осознавая свой социальный вклад. Такую тенденцию мы наблюдаем последние три года, ведя свое дело", - объясняет она.

Как утверждает предприниматель, один заказ от крупного бизнеса способен обеспечить работой на несколько месяцев небольшое социальное предприятие.

Сооснователь и директор международной образовательной площадки для социальных предпринимателей Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая соглашается с Ермолаевой и подчеркивает, что схема B2B для социальных предприятий особенно актуальна, но отмечает, что между малым и крупным бизнесом существует коммуникационный барьер.

"Мы анализировали проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются соцпредприниматели, и выяснили, что самая серьезная - поиск рынков сбыта и крупных клиентов, которые своими заказами смогли бы обеспечить им значительную часть выручки", - сказала Халецкая.

По ее мнению, наладить бизнес-коммуникации между крупными компаниями и социальными предпринимателями "помогут площадки-посредники, которые возьмут на себя поиск клиентов для малых компаний, а также образовательные проекты, вовлекающие сотрудников корпораций для экспертной поддержки социальных предпринимателей, благодаря которым представители крупного бизнеса смогут узнать о малых поставщиках и социальных микрокомпаниях".

Работает со всех сторон

Обучить не только бизнес, но и госсектор считает важным независимый эксперт по вопросам социального предпринимательства, в прошлом член Координационного совета Торгово-промышленной палаты РФ по вопросам развития социального бизнеса Ольга Рябова. По ее словам, это позволит сделать принятый в июле закон о социальном предпринимательстве действующим, а меры господдержки - востребованными.

"Для социальных предпринимателей существуют меры господдержки, но не хватает должной коммуникации [между государством и малым бизнесом] и механизмов, которые бы позволяли сделать их используемыми и востребованными. Поэтому, в рамках принятого закона, а также налогового кодекса и остальных законодательных актов, относящихся к малому предпринимательству, стоит провести образовательные кейсы как для предпринимателей, так и для чиновников. На уровне принятого закона о соцпредпринимательстве достаточно много шагов отнесено именно на региональный уровень, и необходимо, чтобы региональные власти поспособствовали его претворению в жизнь", - отметила Рябова.

Дополнительные шаги по стимулированию социального бизнеса от федеральных властей ждут и предприниматели. Основательница компании по производству слуховых аппаратов, лидер делового клуба "Социальный предприниматель" в Мурманске Ольга Буч обращает внимание, что чаще всего государством поддерживаются социальные стартапы, и не так много уделяется внимания уже работающему бизнесу.

"Хорошо если в твоем регионе находятся добывающие или энергетические компании. Тогда у тебя есть шанс получить грант или беспроцентный заем от крупного бизнеса. Но что делать, если в твоем регионе их нет? Здесь нужны федеральные и региональные программы льготного кредитования по сниженной процентной ставке именно для социального бизнеса. Нам не потянуть тяжелых банковских кредитов, а собственных оборотных средств не хватает на развитие и реализацию новых проектов", - делится Буч.

Особенно ожидаемой предприниматели называют и поддержку от региональной власти. "Для большинства предпринимателей региональная поддержка очень актуальна, малые компании ждут помощи в аренде, особенно те, кто занимаются социальным производством. В любом случае, государство сфокусировало внимание на социальном бизнес-сегменте, и это обязательно сформирует дополнительный интерес и общества, и крупного бизнеса вокруг соцпредпринимателей, что даст сегменту новый импульс в развитии," - добавляет Любовь Ермолаева.

Наравне с получением преференций социальный бизнес готов, в свою очередь, брать и на себя часть ответственности. Недавно группа "Циркон" в сотрудничестве с компанией Social Business Group представила результаты исследования, опубликованного на сайте Агентства стратегических инициатив. Предметом изучения стала мотивация современных соцпредпринимателей. В аналитическом отчете говорится, что большинство опрошенных респондентов считают, что должны вместе с властью решать острые социальные проблемы. Кроме того, по их мнению, социальный бизнес должен играть важную роль в развитии регионов, в связи с чем они согласились с необходимостью передавать часть прибыли на решение социальных проблем.