Курский губернатор призвал исключить давление, из-за которого МСП уходит в другие регионы

КУРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Курской области рассчитывают в ближайшее время исключить случаи перерегистрации местных компаний из числа малого и среднего бизнеса в других регионах России из-за чрезмерного давления со стороны контрольно-надзорных органов. С соответствующим поручением к заместителям в понедельник на заседании совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами в регионе обратился губернатор Курской области Роман Старовойт.

В конце мая 2019 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в своем ежегодном докладе президенту России представил "Индекс административного давления" в региональной разбивке. В пятерку регионов, где было отмечено наибольшее давление на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов, вошла и Курская область.

"Проанализируйте, сколько за прошедший год компаний, оставив производство на территории Курской области, вынуждены были перерегистрироваться в другие регионы. Я знаю как минимум три таких компании. Мы теряем налоговую базу - это не в интересах ни налоговой службы, ни администрации области, а самое главное, не в интересах самих предпринимателей. Таким образом работа впредь должна быть прекращена", - сказал Старовойт.

В качестве примера губернатор региона привел работающую в сфере АПК компанию, которая из-за чрезмерного давления со стороны налоговых органов перерегистрировала производство в соседнюю Белгородскую область. Как отмечал в беседе с ТАСС глава комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов, улучшить ситуацию и снизить давление на бизнес в регионе планируется за счет реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в частности путем выявления проблем в активном диалоге с общественными организациями предпринимателей и бизнесом.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".