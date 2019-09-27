Корпорация МСП договорилась о сотрудничестве с Российско-Кыргызским Фондом развития

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Российско-Кыргызский Фонд развития подписали меморандум о взаимопонимании для совместной поддержки МСП России и Киргизии, сообщила в пятницу пресс-служба Корпорации МСП.

"Целью предстоящего сотрудничества является объединение усилий в вопросах содействия развитию предпринимательства обеих стран-участниц ЕАЭС (Евразийского экономического союза - прим. ТАСС), установления взаимовыгодных отношений и развития кооперации между российскими и кыргызскими субъектами МСП", - говорится в сообщении.

В Корпорации отмечают, что одним из важных направлений сотрудничества станет взаимодействие по продвижению на территории Киргизии информационно-аналитического портала для предпринимателей "Бизнес-навигатор МСП".

Стороны также займутся развитием совместных проектов, включая инвестиционные и иные формы сотрудничества. В том числе речь идет о торгово-производственной и научно-технической кооперации между российскими и кыргызскими малыми и средними предприятиями в сфере высоких технологий и инноваций и других приоритетных отраслей, отметили в Корпорации.