Бизнесмены Дагестана могут получить кредиты на 250 млн рублей от МСП Банка до конца года

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. МСП Банк в Республике Дагестан планирует предоставить предпринимателям кредиты на 250 млн рублей, уже принято 16 заявок на сумму 560 млн рублей, сообщается на сайте агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

"МСП Банк до конца года планирует выделить предпринимателям Дагестана льготные кредиты на 250 млн рублей <…> На сегодняшний день принято 16 заявок на сумму 560 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в основном заявки подают предприниматели из Махачкалы.

"Сейчас идет обработка документов и устранение замечаний. В среднем на обработку одной документации уходит 10 дней, но все затянулось, потому что предприниматели очень долго доносят оставшиеся документы. В основном заявления поступили на инвестиционное кредитование, женское предпринимательство, по направлениям Минсельхозпрода и по льготной программе Минэкономразвития", - приводит пресс-служба слова регионального менеджера удаленного рабочего места МСП Банк Каландара Магомедова.

В июле 2019 года правительство Дагестана и Корпорация МСП подписали соглашение об открытии представительства МСП Банка в республике для упрощения доступа предпринимательского сообщества к кредитным ресурсам.