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АСИ в 2020 году создаст портал для поддержки молодежных бизнес-проектов

Кроме того, предполагается, что на портале будет API-интерфейс для разработчиков, позволяющий им добавлять собственные полезные сервисы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) создаст онлайн-платформу для поддержки молодежных предпринимательских проектов, сообщила во вторник журналистам гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

"В онлайн-платформу будут интегрированы все сервисы АСИ по поддержке проектов. Также платформа объединит ряд государственных услуг, предоставляемых предпринимателям, и станет агрегатом всех существующих мер поддержки. Кроме того, на портале будет API-интерфейс для разработчиков, они смогут добавлять собственные сервисы, которые могут быть полезны для предпринимателей", - сказала она.

По словам Чупшевой, это будет социальный проект, поэтому АСИ намерено предложить банкам, у которых есть продукты для предпринимателей, подключаться к этой платформе.

"До конца текущего года будет полностью сконструирована архитектура платформы, разработано техническое задание. Старт реализации проекта намечен на середину 2020 года", - уточнила ТАСС гендиректор агентства.

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