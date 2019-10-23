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Власти Петербурга распространят меры экспортной поддержки на малый и средний бизнес

Речь идет, в частности, о компенсации затрат на сертификацию продукции и помощи с участием в зарубежных выставках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют распространить действующие в регионе меры поддержки экспорта предприятий на малый и средний бизнес (МСБ), сейчас такой поддержки у этого сегмента нет. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин.

"У нас есть программа, которая посвящена стандартным мерам поддержки, прежде всего это сертификация [продукции], это предоставление возможности участия в [зарубежных] выставках в разных формах: либо мы организуем, и туда компании приезжают за свой счет, либо мы даем дотацию, и они участвуют за счет города. Мы их используем в рамках государственной программы поддержки экспорта и будем это распространять на поддержку малого и среднего бизнеса", - рассказал он.

Комитет готов запустить такие меры поддержки МСБ для предприятий, которые попадут в реестр, создаваемый им совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС). По данным собеседника, около 50% зарегистрированных в городе юридических лиц не ведут деятельность.

Глобальные планы

По словам Калабина, вывод продукции компаний МСБ на экспорт очень важен, поскольку в нынешних условиях необходимо изначально ориентироваться на мировой рынок. "Позиционирование в головах предпринимателей - занять какую-то нишу на рынке Петербурга или даже РФ. Нет рынка Петербурга, нет рынка России, есть только мировой рынок. И конкуренция есть только мировая - это правильная постановка вопроса", - сказал он, выступая на мероприятии "Мой бизнес: встречи по делу", которое прошло в среду в пресс-центре ТАСС в Петербурге.

По его данным, за семь месяцев 2019 года около 4 тыс. городских компаний, среди которых и субъекты МСБ, осуществили поставки на экспорт. "И это далеко не отраслевики и предприятия, которые поставляют нефтепродукты и продукцию первого передела. Это высокотехнологичные предприятия", - отметил Калабин.

О важности поддержки при выходе на рынки новых стран говорят и сами предприниматели. "Сейчас мы выходим в Китай. Линейка, которую мы выпустили для Китая, была изготовлена с помощью субсидий на разработку упаковки", - рассказала гендиректор Сясьстройского хлебозавода (субъект МСБ, Ленинградская область) Лариса Маничева. Она добавила, что компания пользовалась похожими федеральными мерами поддержки, которые очень помогли, в частности - компенсация затрат на сертификацию продукции, на регистрацию товарного знака.

В то же время, по мнению президента Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты (ТПП) Юрия Бурчакова, для развития малого и среднего бизнеса есть еще много возможностей на внутреннем рынке. "Крайне важно развивать МСБ, который занят в отраслях, связанных с производством. Исходя из этого, ТПП проводит свои заседания на крупных предприятиях, в организациях-монополистах и рассказывает о том, какие есть проблемы и возможности у предпринимателей, для того, чтобы стать поставщиками, потому что на сегодня, мне кажется, основная задача - это не произвести что-то, а продать, поэтому люди должны ориентироваться, что их продукция востребована. Государство у нас сегодня является крупнейшим заказчиком", - пояснил он.

Уважение к предпринимателям

Предприниматели отмечают, что их деятельность нуждается в большей популяризации. По словам управляющего партнера группы компания "Айби групп" (Петербург, осуществляет деятельность в сфере коммерческой недвижимости) Сергея Игонина, предпринимателям нужна социальная поддержка в виде большего освещения их деятельности в СМИ и со стороны властей. Он считает, что нужно больше рассказывать молодежи о работе бизнесменов, чтобы повысить уважение к тому, чем они занимаются.

Заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Анастасии Толмачева отметила, что в регионе уже сделаны первые шаги для популяризации предпринимательства: создан специальный сайт, где они могут получить информацию о мерах поддержки. А в этом году был открыт центр "Мой бизнес" (находится в Петербурге). "Он создан в рамках национального проекта ["Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"], на его площадке можно получить всю информацию и консультации, а также перейти в стадию получения той или иной меры поддержки, которая актуальна на сегодня для развития вашего бизнеса", - отметила она.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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