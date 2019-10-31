"Пальчики оближешь". Как похудеть при пятиразовом питании

Владимир Кириллов создал в Казани компанию по приготовлению и доставке здорового питания на весь день. Предприниматель рассказал ТАСС, как можно одновременно вкусно питаться и при этом худеть.

Анализ рынка и выбор аудитории

Владимир со школьной скамьи увлекся предпринимательством – читал бизнес-литературу, смотрел интервью различных экспертов в интернете. Образование совмещал с занятиями плаванием, ежедневно тренируясь и участвуя в соревнованиях. Даже стал кандидатом в мастера спорта. Еще с того времени он соблюдал дисциплину в питании. После окончания школы поступил на экономический факультет Казанского федерального университета, а параллельно работал тренером в фитнес-клубе.

"Когда я закончил магистратуру в 2017 году, осознал, что фитнес-клуб – это не предел мечтаний. Хотелось открыть свое дело в той сфере, в которой более или менее разбирался. Но выбор был сделан от обратного: несмотря на то, что я правильно питался, готовить не любил совершенно. И ведь таких людей великое множество. То есть возникла дилемма: питаться в ресторанах и кафе – накладно, а ходить по магазинам за продуктами и потом стоять у плиты – долго. Решением мог стать сервис по доставке уже готовых блюд, чем я и решил заняться", – отмечает Владимир.

Владимир проанализировал рынок уже действующих подобных сервисов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Подсчитал, что для безубыточного производства нужно в день доставлять питание как минимум для 15 ­– 18 заказчиков, что ему показалось легко достижимым. Одновременно с этим необходимо было сформировать уникальное торговое предложение на рынке, который в его городе уже был занят десятком конкурентов.

Поэтому вместе с диетологами и фитнес-тренерами Владимир придумал три программы питания. Первая – для тех, кто борется с лишним весом, вторая – для желающих поддерживать себя в хорошей форме, и третья – для активно занимающихся спортом, которые хотят набрать мышечную массу.

"Таким образом, расширялась и целевая аудитория. В основном, конечно, мы ориентировались на девушек старше 25 лет, которые хотят похудеть или просто следят за своей фигурой. Также сюда входили бизнесмены, выбирающие правильное питание в условиях загруженного рабочего дня. Мы предполагали и сезонный спрос: начиная с весны множество мужчин и женщин начинают приводить себя в форму к летнему сезону, чтобы не стесняться ходить в плавках и купальниках. Еще один всплеск активности начинается осенью, когда люди выправляют свое финансовое положение после отпусков с питанием "all inclusive" и начинают приводить себя в порядок для деловых активностей", – пояснил Владимир.

Запуск бизнеса

Следующей задачей предпринимателя стал поиск кадров: поваров, курьеров. Находил он их через знакомых. Так, один из специалистов помог составить технологические карты блюд, где в подробностях расписывалось, какие будут блюда, что за ингредиенты для них понадобятся и в какой пропорции, сколько времени займет процесс приготовления, какова будет себестоимость изготовления. И в течение осени 2017 года было сформировано первое меню, рассчитанное на две недели.

На составление технологических карт предприниматель потратил 30 тыс. рублей собственных сбережений. После того, как удалось собрать команду, была арендована кухня. В первый месяц удалось договориться о нулевой плате. В то же время были заключены договора с частными поставщиками продуктов.

"В тот момент я пользовался Бизнес-навигатором МСП (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело – прим.), где почерпнул очень много полезной информации. Так, есть сервис "Жизненные ситуации", где можно посмотреть различные кейсы, применимые к твоему виду бизнеса. Это позволяет экономить и не тратиться на консультации. Портал полезен всем начинающим предпринимателям, ведь там есть вся информация касательно развития малого бизнеса", ­– отмечает Владимир.

Благодаря полученным знаниям о продвижении услуг, за месяц до старта продаж он создал канал в социальной сети обмена фотографиями и видео Instagram. Кроме того, бесплатные промо-доставки делались для блогеров и других лидеров мнений, чтобы они могли прорекламировать продукт широкой аудитории. И это сыграло свою роль – к моменту официального открытия было около 30 клиентов.