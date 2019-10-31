"Пальчики оближешь". Как похудеть при пятиразовом питании

Владимир Кириллов создал в Казани компанию по приготовлению и доставке здорового питания на весь день. Предприниматель рассказал ТАСС, как можно одновременно вкусно питаться и при этом худеть.
Анализ рынка и выбор аудитории
Владимир со школьной скамьи увлекся предпринимательством – читал бизнес-литературу, смотрел интервью различных экспертов в интернете. Образование совмещал с занятиями плаванием, ежедневно тренируясь и участвуя в соревнованиях. Даже стал кандидатом в мастера спорта. Еще с того времени он соблюдал дисциплину в питании. После окончания школы поступил на экономический факультет Казанского федерального университета, а параллельно работал тренером в фитнес-клубе.
"Когда я закончил магистратуру в 2017 году, осознал, что фитнес-клуб – это не предел мечтаний. Хотелось открыть свое дело в той сфере, в которой более или менее разбирался. Но выбор был сделан от обратного: несмотря на то, что я правильно питался, готовить не любил совершенно. И ведь таких людей великое множество. То есть возникла дилемма: питаться в ресторанах и кафе – накладно, а ходить по магазинам за продуктами и потом стоять у плиты – долго. Решением мог стать сервис по доставке уже готовых блюд, чем я и решил заняться", – отмечает Владимир.
Владимир проанализировал рынок уже действующих подобных сервисов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Подсчитал, что для безубыточного производства нужно в день доставлять питание как минимум для 15 – 18 заказчиков, что ему показалось легко достижимым. Одновременно с этим необходимо было сформировать уникальное торговое предложение на рынке, который в его городе уже был занят десятком конкурентов.
Поэтому вместе с диетологами и фитнес-тренерами Владимир придумал три программы питания. Первая – для тех, кто борется с лишним весом, вторая – для желающих поддерживать себя в хорошей форме, и третья – для активно занимающихся спортом, которые хотят набрать мышечную массу.
"Таким образом, расширялась и целевая аудитория. В основном, конечно, мы ориентировались на девушек старше 25 лет, которые хотят похудеть или просто следят за своей фигурой. Также сюда входили бизнесмены, выбирающие правильное питание в условиях загруженного рабочего дня. Мы предполагали и сезонный спрос: начиная с весны множество мужчин и женщин начинают приводить себя в форму к летнему сезону, чтобы не стесняться ходить в плавках и купальниках. Еще один всплеск активности начинается осенью, когда люди выправляют свое финансовое положение после отпусков с питанием "all inclusive" и начинают приводить себя в порядок для деловых активностей", – пояснил Владимир.
Запуск бизнеса
Следующей задачей предпринимателя стал поиск кадров: поваров, курьеров. Находил он их через знакомых. Так, один из специалистов помог составить технологические карты блюд, где в подробностях расписывалось, какие будут блюда, что за ингредиенты для них понадобятся и в какой пропорции, сколько времени займет процесс приготовления, какова будет себестоимость изготовления. И в течение осени 2017 года было сформировано первое меню, рассчитанное на две недели.
На составление технологических карт предприниматель потратил 30 тыс. рублей собственных сбережений. После того, как удалось собрать команду, была арендована кухня. В первый месяц удалось договориться о нулевой плате. В то же время были заключены договора с частными поставщиками продуктов.
"В тот момент я пользовался Бизнес-навигатором МСП (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело – прим.), где почерпнул очень много полезной информации. Так, есть сервис "Жизненные ситуации", где можно посмотреть различные кейсы, применимые к твоему виду бизнеса. Это позволяет экономить и не тратиться на консультации. Портал полезен всем начинающим предпринимателям, ведь там есть вся информация касательно развития малого бизнеса", – отмечает Владимир.
Благодаря полученным знаниям о продвижении услуг, за месяц до старта продаж он создал канал в социальной сети обмена фотографиями и видео Instagram. Кроме того, бесплатные промо-доставки делались для блогеров и других лидеров мнений, чтобы они могли прорекламировать продукт широкой аудитории. И это сыграло свою роль – к моменту официального открытия было около 30 клиентов.
"В честь открытия мы установили специальные цены и объявили о предзаказе. С заработанных денег закупили продукты и упаковку для будущих заказов. В первый месяц мы отбили стартовые вложения и даже вышли в плюс. Чуть позже, чтобы увеличить поток клиентов, потратили еще 35 тыс. рублей на создание сайта доставки здорового питания. В итоге удалось увеличить число заказов до 40 – 50 в день", - отмечает Владимир.
Именно так была поставлена на поток деятельность компании "SECRETFIT". "Английская фраза "to a fit" означает "точно по фигуре", то есть мы раскрываем секрет питания для сохранения фигуры", – объясняет название создатель компании.
По итогам 2018 года, то есть в первый же год работы, его компания смогла заработать первый миллион.
Разнообразие выбора
Предлагаемым клиентам программы, в том числе для похудения, предполагают на выбор трехразовое, но чаще пятиразовое питание, включающее завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Главное, что не придется утруждаться в покупке продуктов, готовке, мытье посуды. Нужно просто встретить курьера, положить запакованную в контейнеры еду в холодильник, а перед приемом пищи разогреть ее в микроволновке.
Меню не повторяется в течение месяца, кроме того, постоянно обновляется. Можно оформить доставку готового питания на срок от 5 до 30 дней или пробную на один день. Но чем длиннее программа – тем больше скидка.
"В составе самого популярного рациона – для тех, кто борется с лишним весом и хочет похудеть – минимум жиров, углеводов, максимум белков и клетчатки, то есть там содержится меньше калорий. Вот и весь залог успеха. Трехразовое питание – на 900 килокалорий, пятиразовое – на 1400 килокалорий в день. У нас есть клиенты, которые уже полгода беспрерывно заказывают блюда и результат налицо – в месяц они теряют 3 – 4 кг. Один из клиентов, кстати, смог избавиться от 20 лишних кг. Нам очень приятно, что мы работаем не только ради прибыли, но и делаем людей счастливыми", – признается предприниматель.
Другая программа – для желающих поддерживать себя в отличной физической форме и жизненном тонусе – включает сбалансированное питание. Здесь в меру белков, жиров и углеводов. А программа по набору мышечной массы, наоборот, предполагает потребление большого количества калорий – до 2500 килокалорий в день. Кроме того, можно заказать индивидуальное меню у профессионального диетолога с учетом всех пожеланий, но эту программу выбирают не более 5% клиентов.
"Если готовить о составе, то на приготовление из мясного идет много куриной грудки, индейки, говядины, рыбы. Из овощей в основном брокколи, цветная капуста, цуккини, болгарские перцы. Также используем разнообразные крупы, как рис гречку, кускус, булгур, киноа. Есть и супы – куриный бульон, лапша, крем-суп из шампиньонов", – поясняет Владимир. По его словам, компания следит за качеством всех ингредиентов и готовой продукции. В пищу не добавляются консерванты, поэтому долго хранить блюда не получится – нужно в тот же день потреблять их свежими, вкусными и полезными.
Мясо халяль
Владимир считает, что адаптировать меню под национальную кухню не получится, так как традиционные татарские блюда, преимущественно мучные и высокожирные, сложно отнести к категории правильного питания. Поэтому сейчас кухня близка к европейской.
Между тем с лета 2019 года компания начала закупать халяльное мясо, то есть разрешенное для мусульман. "Некоторые клиенты спрашивали про халяльность продуктов. Хоть эта доля заказчиков и не большая, мы решили протестировать спрос. Разумеется, халяльное мясо обходится нам дороже, чем обычное", – отмечает бизнесмен.
В этом году компания также начала расширяться в соседние регионы. Так, доставка правильного питания заработала в Уфе по договору о партнерстве. Владимир нашел заинтересованных предпринимателей, которые держат в городе кафе и имеют свободные производственные мощности. Меню было внедрено то же, что и в городе запуска бизнеса.
"Выбор столицы Башкирии не случаен. Во-первых, я родился в Республике, там живут мои родители. Кроме того, он расположен недалеко от Казани – всего шесть часов езды на машине, что помогает в любой момент добраться и проконтролировать тот или иной процесс", – объяснил он.
В 2020 году предприниматель планирует запустить работу по той же партнерской схеме в других городах-миллионниках – Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, а в перспективе зайти на рынок Самары, Челябинска и Краснодара. Этому способствует стабильный рост выручки – за девять месяцев 2019 года она превысила на 36% показатель того же периода годом ранее, отмечает бизнесмен.
"Думаю, что в ближайшие пять лет тренд на здоровое и готовое питание будет расти именно в городах с большим населением, свыше 1 млн человек. Ведь в небольших населенных пунктах очень немногие жители могут позволить себе заказывать такую еду, — говорит Владимир. – В то же время готовое питание для желающих похудеть или набрать вес – это очень актуальная тема. Ведь у всех есть свои привычки, любимая еда, и всегда сложно перестроиться, выбрав правильное меню. А в таких сервисах, как наш, все просчитано по калорийности и приготовлено за клиента. Остается только пожелать приятного аппетита!".
Беседовал Наиль Шахвалиев