Центры "Мой бизнес" окажут консультационную помощь по выводу товаров рынок

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Центры "Мой бизнес" в регионах России внедрят услугу консультационной помощи предпринимателям по выводу товаров на рынок и взаимодействию с торговыми сетями. Об этом сообщил в среду замминистра экономического развития России Вадим Живулин.

"Мы на базе центров, которые в каждом регионе развернуты, постараемся сейчас внедрить специальную услугу консультации по помощи в выходе на рынок и взаимодействию с торговыми сетями", - сказал он на пленарном заседании всероссийского форума семейного предпринимательства.

По словам замминистра, соответствующая договоренность достигнута с Министерством промышленности и торговли России. В ходе консультации предприниматели смогут получить ответы на вопросы, "что сделать, куда идти и как реализовать возможности для продвижения продукции", пояснил Живулин.

По данным Минэкономразвития России, до 2024 года планируется открыть не менее 170 центров "Мой бизнес". Они создаются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В офисах действующие и будущие предприниматели могут по принципу "одного окна" получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности.

Второй Всероссийский форум семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия" проходит 6-7 ноября в московском выставочном комплексе "Экспоцентр".