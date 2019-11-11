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Малый и средний бизнес получил 582 млрд рублей финансовой поддержки с начала года

Плановый показатель на текущий год составляет 1,12 трлн рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес получил 582 млрд рублей финансовой поддержки с начала 2019 года, плановый показатель на текущий год составляет 1,12 трлн рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Консолидированный объем финансовой поддержки в этом году субъектам МСП составляет 1 трлн 120 млрд рублей - это плановый показатель был на текущий год. Средства раскладываются на две формы поддержки: предоставление банковских кредитов по льготной ставке и финансовая поддержка, оказанная МСП в рамках национальной гарантийной системы. На текущий момент мы имеем 341,6 млрд, из них 206 млрд уже полученных кредитов, и 240 млрд - национальная гарантийная система. Итого - 582 млрд рублей", - сказал он.

По словам Бабича, в сентябре 2019 года, по сравнению с предыдущими месяцами, отмечено наибольшее количество заемщиков - заключено 1097 кредитных соглашений. До этого максимальное значение было 715. Также в сентябре была самая большая сумма кредитных соглашений - почти 59 млрд рублей, до этого максимальное значение составляло 36 млрд рублей. "Очевидно, что эта мера дает результат, и по мере ее развития полагаем, что выйдем на установленные показатели", - сказал замминистра.

Программа Минэкономразвития РФ "8,5" была запущена по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в феврале 2019 года. Она предусматривает возможность для МСП получить льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели до 2 млрд рублей на срок до 10 лет.

Расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, является одной из задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который рассчитан на 2019-2024 годы.

Теги
Бабич, Михаил ВикторовичРоссияМалый и средний бизнес
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