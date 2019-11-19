Титов предложил смягчить условия исключения компаний из реестра малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил смягчить условия исключения субъектов малого и среднего бизнеса из соответствующего реестра при допущении технической ошибки. Такое предложение он направил первому вице-премьеру, министру финансов России Антону Силуанову, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Сейчас сведения в реестр вносятся ежегодно 10 августа на основе информации, имеющейся у Федеральной налоговой службы (ФНС). В ту же дату юридические лица и индивидуальные предприниматели исключаются из реестра, если они не представили сведения о среднесписочной численности работников и (или) налоговую отчетность, позволяющую определить величину дохода, полученного от ведения деятельности за предшествующий календарный год.

"В письме Титова констатируется, что сегодня ФНС автоматически исключает организации из реестра субъектов малых и средних предприятий, если в отчетности содержатся технические ошибки. Исправлять допущенные ошибки и снова включать предприятия в реестр МСП по заявлению предприятий раньше 10 августа следующего года органы ФНС отказываются. Титов попросил Антона Силуанова дать поручение ответственным федеральным органам исполнительной власти о разрешении этого вопроса", - сказали в пресс-службе.

Одновременно с этим Титов направил в правительство проект поправок в федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства", который предусматривает, что за 1 месяц до даты исключения из реестра бизнесменов будут предупреждать через личный кабинет налогоплательщика о непредставления сведений, необходимых для реестра, либо ошибках в их содержании.