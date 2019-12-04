МСП Башкирии с 2020 года будут получать субсидию на сертификацию экспорта

УФА, 4 декабря. /ТАСС/. Центр поддержки экспорта Башкирии запускает программу субсидирования сертификации экспортной продукции для предприятий малого и среднего бизнеса. Проект начнет действовать в 2020 году по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" и предполагает возмещение бизнесу 80% затрат, сообщил ТАСС в среду директор центра Ильдус Халитов.

"Работаем в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство", в следующем году мы запускаем новый продукт. Это авансирование международной сертификации на [следующих] условиях: 80% за счет средств центра поддержки экспорта и 20% - средства самой компании. Субсидия обязательно будет на сертификацию товара, также мы рассматриваем сертификацию менеджмента качества", - сказал он.

Лимит субсидии на одну компанию составит не более 500 тыс. рублей, программа позволит большему числу субъектов малого и среднего предпринимательства экспортировать свою продукцию, ее запуск обусловлен запросом бизнеса. Сертификация необходима, чтобы попасть на иностранный рынок со своей продукцией, отметил собеседник агентства. "Наши новые продукты появляются от запроса бизнеса, компании давно про это говорят. Программу надеемся запустить в первом квартале следующего года. Этой суммы субсидии более чем достаточно для сертификации продуктов питания, то есть это актуально для малого и среднего бизнеса", - считает Халитов.

Нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерацию субъектов малого и среднего бизнеса, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризацию предпринимательства. На реализацию нацпроекта до 2024 года планируется направить 481,5 млрд рублей.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до 250 млрд долларов.