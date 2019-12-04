В Новосибирской области число самозанятых в бизнесе к 2024 году должно вырасти на 14%

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Число самозанятых предпринимателей в Новосибирской области к 2024 году возрастет на 14% за счет новых мер поддержки и налоговых льгот в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщила в среду в пресс-центре ТАСС замначальника отдела развития малого и среднего предпринимательства Минпромторга Новосибирской области Анна Амосова.

"К 2024 году количество самозанятых предпринимателей должно составить 550 тыс. человек. Это очень существенный рост. Сюда входят все индивидуальные предприниматели, работники малых предприятий и самозанятые", - сказала Амосова, пояснив, что сейчас таких предпринимателей в регионе насчитывается около 470 тыс.

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров рассказал журналистам, что поддержка самозанятых, которая в рамках нацпроекта начнет осуществляться в регионе со следующего года, предусматривает для бизнесменов налоговые льготы и новые финансовые преференции. "Этим проектом предусмотрено, что предприниматели могут по льготным ставкам брать кредиты, займы, поручительство региональных гарантийных организаций. В Новосибирской области таких организаций две - это фонд микрофинансирования и фонд содействия развитию предпринимательства Новосибирской области", - подчеркнул Гончаров.

Он пояснил, что фонд микрофинансирования предоставляет бизнесу небольшие займы - в среднем, около 2,5 млн рублей, а гарантийный фонд предоставляет поручительство по кредитам. "Мы (в 2020 году) в рамках гарантийной системы должны привлечь в Новосибирскую область вместе с кредитной массой порядка 6,4 млрд рублей, и, соответственно, 704 кредита и микрозайма мы должны выдать через нашу микрофинансовую организацию", - отметил Гончаров.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в России. В его структуру входит пять федеральных проектов, а именно: "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", а также "Популяризация предпринимательства". Эти меры призваны увеличить количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн к 2024 году, нарастить долю МСП в ВВП страны до 32%, а долю экспорта субъектов МСП - до 10% от общего объема.