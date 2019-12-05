Титов предложил провести Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса в Ульяновске

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов предложил Пекину провести шестой совместный с Москвой форум малого и среднего бизнеса в 2020 году в Ульяновске. Об этом он заявил в четверг на открытии 12-го пленарного заседания комитета.

Титов выразил убежденность, что сотрудничество Москвы и Пекина в области малого и среднего бизнеса является важным и имеет огромный потенциал, а также может дать новый толчок для роста взаимной торговли и инвестиций. "В этой связи предлагаю в 2020 году продолжить ставший ежегодным Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса. В этом году в рамках Российско-китайского ЭКСПО в Харбине состоялся уже пятый по счету Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса, который привлек более 600 участников. В следующем году мы предлагаем его провести в России, в городе Ульяновске, при содействии общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", - сказал он.

Пятый Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса состоялся 15 июня на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).