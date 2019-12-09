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В Омской области снизили ставку по кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса

Ставка по микрозаймам для предприятий снизилась до 6,5%

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство Омской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" снизило ставку по микрозаймам для предприятий, реализующих проекты в приоритетных для региона направлениях. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в министерстве экономики области.

"Для стимулирования предпринимательской активности главой региона Александром Бурковым принято решение о снижении процентной ставки по микрозаймам для предприятий, реализующих проекты в приоритетных направлениях. В их числе женское предпринимательство, экспортная деятельность, социально ориентированный бизнес, проекты в сферах туризма, экологии и спорта, а также проекты, реализуемые на территории особых экономических зон, территориях опережающего развития, технопарков и бизнес-инкубатора", - сказали в пресс-службе.

В Минэкономики добавили, что для таких предприятий Омский фонд микрофинансирования будет предоставлять кредиты по сниженной с 7,5% до 6,5% ставке. Бизнес-инкубатор в регионе действует уже несколько лет. В настоящий момент ведется активная работа по созданию технопарков и особой экономической зоны.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" направлен на улучшение предпринимательского климата в России. В его структуру входит пять федеральных проектов, а именно: "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", а также "Популяризация предпринимательства".

Эти меры призваны увеличить количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн к 2024 году, нарастить долю МСП в ВВП страны до 32%, а долю экспорта субъектов МСП - до 10% от общего объема.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская область
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